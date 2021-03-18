Пили кровь и ждали снега: закулисные тайны сериала «Вампиры средней полосы»

С 18 марта на видеосервисе Start стартует комедийный сериал «Вампиры средней полосы». Картина рассказывает об обычной семье вурдалаков, живущей в Смоленске. Возглавляет вампирский клан дед Слава в исполнении Юрия Стоянова. Журналистам уже показали первую серию многосерийного фильма.

О чем сериал

Чем смоленские вампиры отличаются от голливудских коллег по цеху? По большему счету, ничем: они также пьют кровь и обращают обычных людей в «свою веру», даря им бессмертие. Однако наши вампиры гораздо сильнее иностранных, потому что с малых лет успевают жить в суровых российских реалиях, признавая, что в нашей стране есть две основные проблемы – дураки и дороги. Ну и недофинансированная медицина.

Так, по сюжету сериала вампир Жан, в обычной жизни работающий врачом, рассказывает следователю об операции, которая делалась при свечах. Поэтому бессмертие в России превращается в реальную трагикомедию.

Как рассказал продюсер и автор сценария сериала Алексей Акимов, идея фильма возникла после того, как он посмотрел новозеландский фильм режиссера Тайки Вайтити «Реальные упыри».

И тогда он задумался, а как бы выживали в нашей стране вампиры с российскими паспортами? Какую профессию выбрали бы для прикрытия? (Кстати, в сериале у деда Славы своя часовая мастерская, существовавшая и в царское время, и при НЭПе, и в современности).

Делали бы они отчисления в пенсионный фонд? Алексей подчеркнул, что российская киногруппа создала свое кино, в корне отличающееся от новозеландского.

Антон Маслов: «В Смоленске можно снимать кино даже про динозавров»

По словам режиссера Антона Маслова, Смоленск в качестве места действия сериала был выбран потому что у города богатая история. Его брали немцы, французы и даже татары, но так и не смогли взять.

Впрочем, есть и более прозаическая причина. В Смоленске такая фактура, что там хорошо снимать историческое кино, поскольку в картине множество флэшбеков. Ведь дед Слава и другие вампиры то и дело мысленно возвращаются то в конец 1940-х, то в 1812-е годы, а то и в более раннюю эпоху.

«Однажды, когда во время съемок мы перекрыли улицы, к нам подошли люди и спросили, что мы снимаем. Мы ответили, что 1949-й год. «А там можно и 1918-й снимать», — сказали зеваки. В Смоленске такая фактура, что можно делать кино и о динозаврах», — рассказал Антон Маслов.

Как пошутил Юрий Стоянов, основная трагедия ретрофильмов – это евроокна в кадре. Даже в самых «убитых» российских домах стоят пластиковые окна. Так вот, в Смоленске этой трагедии удалось избежать.

Как делались вампирские клыки

Зато киношникам приходилось решать массу других сложных задач. Например, как сделать вампирские клыки, чтобы они выглядели правдоподобно в кадре?

Для актеров, сыгравших вампиров, клыки создавались по индивидуальным меркам. Сначала в стоматологической клинике делались слепки, после чего изготавливался реквизит с учетом цвета зубов, удобства и влияния на дикцию.

По словам исполнительницы роли вампирши Ольги Ольги Медынич, два вампирских клыка на пластине действительно практически не мешали артистам говорить. Только при разговоре пропадала буква «с», поскольку при произнесении этого звука язык как раз попадал на пластину. Поэтому при общении актеров на съемках слышалось слово «фпафибо» вместо «спасибо». Зато такие клыки было легко снимать.

Мы с тобой одной крови пяти видов

Интересно, что на площадку поставляли пять разных видов искусственной крови — для разных целей. Одна кровь, которой пользовались реквизиторы, не оставляла следов на паркете, другая, попавшая в распоряжение гримеров, естественно выглядела в кадре и хорошо держалась на коже. Третий вид можно было легко удалить с ткани.

Кроме того, по сюжету вампирская семья то и дело пила кровь, иногда несколько дублей подряд. Она больше напоминала сладкий напиток, не представляющий опасности для слизистой желудка.

По просьбе актеров реквизиторы сварили другую кровь по секретному рецепту — менее сладкую и больше похожую на кисель, которую было намного легче пить.

Впрочем, гораздо больше крови у киношников «выпил» пресловутый коронавирус. Из-за пандемии съемки пришлось прервать практически на полпути, чтобы затем вернуться к ним снова. Еще одна большая проблема – в Москве, Смоленске и Серпухове, где снимался сериал, практически не было снега. Доходило до того, что снег специально собирали в мешки и возили с собой.

Юрий Стоянов: «Я не запоминаю, как появляется та или иная шутка»

Как шутят создатели сериала, несмотря на все коварства «вампирского лобби», кино удалось доснять. Во многом благодаря актерскому терпению. Помимо Стоянова, в сериале также заняты Татьяна Догилева, Артем Ткаченко, Глеб Калюжный, Екатерина Кузнецова, Ольга Медынич и многие другие актеры.

Кстати, Юрий Стоянов признался, что не любит фильм про вампиров. Но в сериале вурдалаки – это всего лишь краска, повод поговорить о злободневном и еще о чем-то более важном, например, о семейных ценностях, смешными и трогательными средствами.

Так, в сериале много внимания уделяется взаимоотношениям деда Славы и его внука, роль которого играет Глеб Калюжный. По сюжету строгий дед то и дело отчитывает, а где-то даже и «троллит» парня. Но как рассказывает Юрий Стоянов, подобная жесткость продиктована исключительно любовью.

«Я сразу предупредил Глеба, что общаться с ним буду очень жестко для того, чтобы он не почувствовал разницу между кадром и жизнью. Но отношение моего персонажа к своему внуку – это все-таки проявление любви. Глеб – замечательный парень и артист. И я его люблю и как актера, и как персонажа, — признается Юрий Стоянов. — И как дедушка, и как Юрий Николаевич Стоянов. И я ему желаю хорошего актерского будущего. А оно у него, очевидно, будет».

В сериале можно услышать много разных злободневных шуток. Например, такую: «Что ты выеживаешься, как мэр на Дне города?» Teleprogramma. pro поинтересовалась у Юрия Стоянова, насколько много шуток в сериале принадлежит именно его авторству.

«В моей биографии — это уникальный второй случай за мои 63 года, когда роль писалась на артиста, а он об этом не знал. Настолько клево написан текст. Вы же слышали речь моего героя. Этот человек прожил на Земле 1000 лет, у него же все смешалось в голове. Он использует язык и дохристианской эпохи, и какие-то новые слова, поэтому сам материал давал очень большие возможности. При всей жесткости и системности съемочного процесса режиссура шла нам навстречу, — пояснил Юрий Стоянов. А что касается вашего вопроса, я никогда не запоминаю, как появилась та или иная реплика. Мол, помнишь, а это я пошутил. Это не наш путь. У нас возникает такое ощущение, что мы сделали что-то хорошее все вместе, не деля его на мои шутки, находки Антона или то, что было заранее написано Лешей. Импровизировали ли мы? Да, но вместе. Много ли было импровизаций? Я не помню, но было ощущение счастья».

Смотрите сериал «Вампиры средней полосы» на видеосервисе Start уже с 18 марта.

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