Перед кастингом на роль Чудо-женщины Галь Гадот хотела завязать с Голливудом

Актриса планировала уехать домой в Израиль и больше не сниматься в кино, но что-то пошло не так.

18 марта выйдет «Лига справедливости Зака Снайдера», и чем ближе к этому событию, тем образ режиссера все больше и больше возводится в ранг культового. Ведь он не только построил киновселенную DC, но и своим выбором актеров вдохнул в нее новую жизнь.

К примеру, Аквамен в комиксах всегда был стройным голубоглазым блондином. Именно Снайдер предложил взять на его роль брутального темноволосого Джейсона Момоа. На кастинге режиссеру говорили, что он сошел с ума, и фанаты комиксов такого не примут, а Зак подумал: у кого еще может быть такая сильная связь с морем, если не у жителя островов? И не ошибся.

Эта и другие детали создания «Лиги справедливости» описаны в новом большом репортаже издания Vanity Fair. Там же сказано о том, что Снайдер не просто удачно взял израильскую модель Галь Гадот на роль Чудо-женщины — этим решением он буквально определил ее дальнейшую актерскую карьеру. До киновселенной DC она снималась в «Форсаже» и еще в нескольких фильмах, но к тому моменту ей надоел Голливуд, и она собиралась вернуться на родину.

«Я помню, как Галь сказала мне: «Зак, а я ведь собиралась уйти из бизнеса. Я хотела переехать в Тель-Авив и просто жить там. Я покончила с Голливудом. Я намеревалась пройти еще одно прослушивание». Потом она пришла (на кастинг, — прим. авт.), и я подумал: «Это моя Чудо-женщина», — вспоминает режиссер.

больше по теме «Чудо-женщиной» могла стать Ольга Куриленко На кастинге актрисе пришлось показать себя в купальнике и кожаных сапогах.

Теперь Гадот стала одной из самых популярных актрис в мире. В 2021 году у нее вышел сиквел «Чудо-женщины», и уже есть планы на третью часть. Также она снялась в детективе «Смерть на Ниле» и готовится к масштабной роли Клеопатры.

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