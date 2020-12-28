Пэтти Дженкинс снимет третий фильм о чудо-женщине с Галь Гадот

Третьему фильму о чудо-женщине быть. Студия Warner Bros. официально приступила к созданию картины. Об этом стало известно после релиза второй части в западных кинотеатрах 25 декабря. Как сообщает издание Variety, успешный дуэт Галь Гадот и Пэтти Дженкинс вернется на главную роль и режиссерское кресло, соответственно.

«Мы очень рады, что можем продолжить эту историю с нашими настоящими чудо-женщинами — Галь и Пэтти, которые вернутся, чтобы завершить давно задуманную трилогию», — заявил глава киностудии Тоби Эммерих.

Напомним, что из-за пандемии ранее отложенный фильм «Чудо-женщина: 1984» выпустили не только в кинотеатрах, но и в Интернете — на потоковом сервисе HBO Max. Несмотря на это, премьера картины принесла хорошие кассовые сборы — 16,7 миллиона долларов за первый уикенд в Америке, что стало лучшим результатом за всю историю коронавирусной эпопеи.

Недавно стало известно, что актриса Галь Гадот сняла в сиквеле свою семью. Ее муж и дочки появились во втором фильме в эпизодических ролях. В российских кинотеатрах картина выйдет 14 января 2021 года.

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