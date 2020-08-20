Вышел трейлер фильма «Смерть на Ниле» — продолжения «Убийства в «Восточном экспрессе»

19 августа в Сети появился трейлер детективного фильма «Смерть на Ниле», который является прямым продолжением знаменитого «Убийства в Восточном экспрессе» 2017 года. Обе картины сняты по романам Агаты Кристи и рассказывают о расследованиях гениального Эркюля Пуаро.

Кеннет Брана снова занял кресло режиссера и исполнил главную роль. Помимо него в продолжении играют звезды кинокомиксов Галь Гадот и Летиша Райт, а также «одичалая» из «Игры престолов» Роуз Лесли. В актерском составе меньше громких имен, чем в первом фильме, но от этого картина не станет хуже. Судя по трейлеру, она будет интересна не только любителям криминальных загадок, но поклонникам глубокой любовной драмы.

Для тех, кто не читал Агату Кристи, отметим, что действие развернется в Египте: на этот раз бельгийскому детективу придется расследовать убийство не в поезде, а на корабле, плывущем по Нилу. У каждого из пассажиров судна есть мотив, но для таких сложных дел и нужны гениальные сыщики.

В Америке релиз фильма был запланирован на 23 октября 2020-го. Русский трейлер не дает четкой даты, ограничиваясь фразой «в этом году».