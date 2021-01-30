Зак Снайдер назвал точную дату выхода режиссерской версии «Лиги справедливости»

29 января голливудский режиссер Зак Снайдер выложил в Twitter несколько постеров собственной версии кинокомикса «Лига справедливости» и назвал, наконец, дату выхода обновленного фильма. Релиз блокбастера состоится на видеосервисе HBO Max 18 марта 2021 года.

Напомним, этот режиссер снял фильм про супермена «Человек из стали» и вообще сделал многое для развития киновселенной комиксов DC. В итоге компания Warner Bros. доверила ему съемку «Лиги справедливости» — аналога «Мстителей» у Marvel, фильма, в котором несколько борцов со злом объединяются в одну команду. Масштабный проект стоил аж 300 миллионов долларов.

Но в ходе съемок у Снайдера умерла дочь, и он ушел из проекта. Заканчивать фильм поручили другому режиссеру Джоссу Уидону, но готовая картина, вышедшая в 2017 году, разочаровала фанатов и обычных зрителей. Несмотря на звездный актерских состав и масштабные битвы, сюжет кинокомикса был скомканным, а некоторые персонажи нелепыми. Триумфальный релиз обернулся кассовым провалом.

Фанаты комиксов стали требовать, чтобы студия выпустила фильм с оригинальными задумками Зака Снайдера, и в мае 2020 года режиссер подтвердил, что он изменит провальный фильм и представит зрителям собственную версию, без сюжетных ляпов. В итоге он убрал все сцены, снятые Уидоном, и добавил своих, увеличив хронометраж аж до 4 часов. Из-за этого картина вначале выйдет в формате мини-сериала из четырех часовых эпизодов, а затем только последует релиз полнометражной версии.

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