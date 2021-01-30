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Зак Снайдер назвал точную дату выхода режиссерской версии «Лиги справедливости»

Новая версия супергеройской картины будет идти аж четыре часа.

Зак Снайдер назвал точную дату выхода режиссерской версии «Лиги справедливости»
«Лига справедливости» получилась эпичной, но, к сожалению, провальной. Фото: DC Comics

29 января голливудский режиссер Зак Снайдер выложил в Twitter несколько постеров собственной версии кинокомикса «Лига справедливости» и назвал, наконец, дату выхода обновленного фильма. Релиз блокбастера состоится на видеосервисе HBO Max 18 марта 2021 года.

Напомним, этот режиссер снял фильм про супермена «Человек из стали» и вообще сделал многое для развития киновселенной комиксов DC. В итоге компания Warner Bros. доверила ему съемку «Лиги справедливости» — аналога «Мстителей» у Marvel, фильма, в котором несколько борцов со злом объединяются в одну команду. Масштабный проект стоил аж 300 миллионов долларов.

Но в ходе съемок у Снайдера умерла дочь, и он ушел из проекта. Заканчивать фильм поручили другому режиссеру Джоссу Уидону, но готовая картина, вышедшая в 2017 году, разочаровала фанатов и обычных зрителей. Несмотря на звездный актерских состав и масштабные битвы, сюжет кинокомикса был скомканным, а некоторые персонажи нелепыми. Триумфальный релиз обернулся кассовым провалом.

Фанаты комиксов стали требовать, чтобы студия выпустила фильм с оригинальными задумками Зака Снайдера, и в мае 2020 года режиссер подтвердил, что он изменит провальный фильм и представит зрителям собственную версию, без сюжетных ляпов. В итоге он убрал все сцены, снятые Уидоном, и добавил своих, увеличив хронометраж аж до 4 часов. Из-за этого картина вначале выйдет в формате мини-сериала из четырех часовых эпизодов, а затем только последует релиз полнометражной версии.

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"Лига справедливости"DCDC ComicsHBO Maxвселенная DCЗак Снайдеркинокомиксырежиссерская версия