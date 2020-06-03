Дэвид Тьюлис признался, что играет в «Аватаре — 2» представителя расы На’Ви

57-летний английский актер Дэвид Тьюлис признался, что играет одного из представителей инопланетного народа На’Ви во втором фильме «Аватар» Джеймса Кэмерона. Ранее стало известно, что звезда «Гарри Поттера» и «Чудо-женщины» присоединился к проекту вместе с Кейт Уинслет и Эди Фалько, но его роль не была раскрыта.

«Я — На’Ви, в этой синей оболочке, чего я не понял, когда встречался с режиссером, — рассказал актер порталу GamesRadar. — Я был очень удивлен, когда мне предложили это. Я в предвкушении того, как буду выглядеть на экране, ведь они делают пришельцев похожими на нас. Это потрясающе!»

Артист не мог раскрыть подробностей съемок, но отметил, что они очень высокотехнологичны. Одновременно его снимают 16 человек, но сам мужчина в кадре не появится, потому как главное — не видео, а показания электронных датчиков. Всего над каждой сценой работают около двух сотен специалистов. Тьюлис признался, что во время съемок чувствовал себя новичком в кино, хотя его актерская карьера длится уже 35 лет, — настолько все необычно на площадке у Кэмерона.

Добавим, недавно стало известно, что режиссер возобновил съемки «Аватара — 2» в Новой Зеландии после вынужденного карантина. Из ранее опубликованных кадров фанаты серии поняли, что вторая картина будет посвящена морским приключениям на вымышленной планете Пандора, очень много съемок проводится в воде.