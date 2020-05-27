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Стали известны подробности сюжета фильма «Аватар-2»

Продюсер проекта Джон Ландау поделился с журналистами неизвестными ранее сведениями.

Стали известны подробности сюжета фильма «Аватар-2»
Кадр из фильма "Аватар". Фото: Lightstorm Entertainment

Хорошие новости для любителей кино, наконец-то стали известны подробности сюжета картины «Аватар-2». Продюсер проекта Джон Ландау пообщался с журналистами издания RNZ и проговорился о некоторых важных деталях фильма. Как выяснилось, центральной темой проекта станет семья главных героев прошлой части — человека в аватаре, пришельца Джейка, и Нейтири, коренной жительницы планеты Пандора. У пары родится дочь и вместе они будут вынуждены отправиться в путешествие по неизведанному миру.

Кроме этого, точно подтвердилось, что довольно много времени в фильме будет уделено водному миру. Персонажи даже попадут в какой-то аналог подводного города. Напомним, ранее Джон Ландау уже выкладывал в свой официальный аккаунт в Instagram фотографии с боевыми кораблями, которые обязательно появятся в новом «Аватаре».

Релиз проекта должен состояться зимой следующего года, а съемки в данный момент приостановлены из-за коронавируса.

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