Джеймс Кэмерон вернулся в Новую Зеландию для продолжения съемок нового «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау прибыли в Веллингтон, в Новой Зеландии, в воскресенье утром для подготовки к возобновлению съемок серии фильмов «Аватар». Около 54 пассажиров находились на борту зафрахтованного самолета Air New Zealand, вылетевшего в пятницу вечером из Лос-Анджелеса и летевшего в течение почти 13 часов прямо из Лос-Анджелеса в Веллингтон, сообщает издание Variety.

Увы, съемки могут начаться не сразу. Прибывающим пассажирам нужно будет 14 дней провести на карантине.

В своем посте в Instagram 22 мая Ландау объявил, что персонал, эвакуированный из Новой Зеландии, вернется в страну на следующей неделе. Напомним, производство было остановлено в середине марта, когда Новая Зеландия начала строгую изоляцию в ответ на новую вспышку коронавируса и закрыла свои границы.