Кейт Уинслет в бассейне: создатели «Аватар-2» поделились новым кадром со съемок фильма

Похоже, что съемки второй части легендарного «Аватара» все же не стоят на месте и однажды зрители увидят продолжение картины. В официальном Twitter-аккаунте проекта появилась новая информация. Кадр был сделан еще до того, как производство картины пришлось поставить на паузу из-за эпидемии коронавируса, сообщает издание Independent.

На кадре видно как актеров из первого фильма, Сэма Уортингтона и Зои Салдану, так и новичков — Кейт Уинслет и Клифф Кертис. Все они находятся в огромном бассейне и одеты в специальные костюмы с датчиками, позволяющими захватывать движение. Судя по сведениям журналистов, во второй части «Аватара» актеры предстанут в образах обитателей морских глубин, а все действие картины преимущественно будет происходить под водой.

Также продюсер картины Джон Ландау подтвердил эту информацию и отметил, что Кейт Уинслет будет представительницей неизвестного ранее морского народа, а для съемок ей пришлось научиться задерживать дыхание на очень долгое время.

Изначальная дата выхода картины была запланирована на декабрь следующего года, но коронавирус все же мог изменить планы киношников.

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!

Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ

— Avatar (@officialavatar) May 13, 2020