Кейт Уинслет в бассейне: создатели «Аватар-2» поделились новым кадром со съемок фильма

Похоже, что съемки второй части легендарного «Аватара» все же не стоят на месте и однажды зрители увидят продолжение картины. В официальном Twitter-аккаунте проекта появилась новая информация. Кадр был сделан еще до того, как производство картины пришлось поставить на паузу из-за эпидемии коронавируса, сообщает издание Independent.

На кадре видно как актеров из первого фильма, Сэма Уортингтона и Зои Салдану, так и новичков — Кейт Уинслет и Клифф Кертис. Все они находятся в огромном бассейне и одеты в специальные костюмы с датчиками, позволяющими захватывать движение. Судя по сведениям журналистов, во второй части «Аватара» актеры предстанут в образах обитателей морских глубин, а все действие картины преимущественно будет происходить под водой.

Также продюсер картины Джон Ландау подтвердил эту информацию и отметил, что Кейт Уинслет будет представительницей неизвестного ранее морского народа, а для съемок ей пришлось научиться задерживать дыхание на очень долгое время.

Изначальная дата выхода картины была запланирована на декабрь следующего года, но коронавирус все же мог изменить планы киношников.