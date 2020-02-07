КИНО

Опрос: кому может достаться «Оскар-2020» за главную женскую роль?

Скарлетт Йоханссон и Сирша Ронан в этом году имеют шанс получить сразу по две награды.

Опрос: кому может достаться «Оскар-2020» за главную женскую роль?
Сирша Ронан - одна из номинантов на "Оскар". Кадр из фильма "Маленькие женщины"

Премия «Оскар», которая ежегодно вручается в Лос-Анджелесе, не только прославляет ее лауреатов, но приносит пользу и зрителям. Доверяясь опыту и здравомыслию жюри, сотни тысяч зрителей решаются посмотреть пока еще не знакомые им фильмы, и зачастую открывают для себя либо действительно стоящие картины, либо новые лица.

Церемония вручения «Оскара-2020» не должна стать исключением. Взять, хотя бы, номинацию «Главная женская роль». Кто-то из актрис, претендующих на награду, вполне может вас удивить и порадовать.

Напомним, в число номинантов вошли пять актрис. Это Синтия Эриво («Гарриет»), Рене Зеллвегер («Джуди») и Шарлиз Терон («Скандал»), Сирша Ронан («Маленькие женщины») и Скарлетт Йоханссон «Брачная история».

Последнюю стоит отметить особо, ведь в этом году она может быть признана не только лучшей актрисой за роль в «Брачной истории», но и лучшей актрисой второго плана за роль в «Кролике Джоджо». У Синтии Эриво в этом году тоже имеется дополнительный шанс на победу — песня ее героини «Stand up» выдвинута в номинации «Лучшая оригинальная песня».

Имена обладателей «Оскара» будут объявлены уже 9 февраля. Портал Teleprogramma.pro предлагает вам проверить свою интуицию и попытаться угадать, кто же всё-таки получит статуэтку за главную женскую роль.

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Опрос: кому может достаться «Оскар-2020» за главную женскую роль?
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