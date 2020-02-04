«Однажды в… Голливуде», «Джокер», «Ирландец»: кто вступил в борьбу за премию «Оскар-2020»

Ожидается, что как и в прошлом году, торжество пройдет без ведущего, - опыт 91-й церемонии получился весьма успешным. Какие же фильмы претендуют на высшую награду в этом году?

«Однажды в… Голливуде», режиссер — Квентин Тарантино

Действие фильма происходит в 1969 году, когда «старый» Голливуд вынужден уступить место «новому». Леонардо Ди Каприо играет экс-звезду по имени Рик Далтон. Ему давно уже не удается пробиться к главным ролям, и все же Рик всеми силами старается удержаться на плаву.

А вот его сосед – модный режиссер Роман Полански – радуется жизни, играючи добиваясь успеха. Вместе с ним успешной становится и его жена – Шерон Тейт. Но радость будет длиться недолго – коварный злодей Чарльз Мэнсон уже замыслил свое черное дело…

Фильм стал самым коммерчески успешным проектом для Тарантино, кроме того, громкая премьера на Каннском кинофестивале может служить определенной гарантией того, что картину оценят и в жюри «Оскара».

«Джокер», режиссер – Тодд Филлипс

Артур Флек – артист-неудачник, зарабатывающий на жизнь себе и своей матери тем, что развлекает публику в образе клоуна. Он болен и несчастен, над ним издеваются и смеются… А ведь в своих мечтах Артур – успешный и знаменитый, его приглашают на популярное телешоу.

Когда же дело доходит до реального участия в телешоу, озлобленный и доведенный до отчаяния Артур берет с собой в студию пистолет…

Хоакин Феникс в главной роли сумел настолько убедительно сыграть душевнобольного героя, что и зрители, и критики испытали настоящее потрясение.

«Ирландец», режиссер – Мартин Скорсезе

Убийца в исполнении Роберта де Ниро, находящийся на службе у мафии, вспоминает собственную жизнь и свой путь, свою «карьеру». Кинофестиваль в Нью-Йорке принес исключительно восторженные отзывы и зрителей, и критиков.

Именно «Ирландец», наряду с «Джокером» и «Однажды в… Голливуде», по мнению американских журналистов, — наиболее реальные претенденты на «Оскар».

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«Паразиты», режиссер – Пон Джун-хо

Паразитами здесь предстает бедное, но дружное семейство Ким, которое, начав зарабатывать в доме богачей Паков, как-то незаметно становится частью их жизни, занимая в скором времени все их пространство и время. Паразитизм? Или – просто необычный союз, который делает лучше жизнь всех участников?

Южнокорейский фильм – победитель Каннского кинофестиваля. В мировом прокате проект уже заработал более 100 миллионов долларов. Кто-то еще сомневается в успехе?

«Кролик Джоджо», режиссер – Тайка Вайтити

Джоджо – это 10-летний мальчик, который вместе со своей мамой живет в нацистской Германии. Рядом с ним постоянно – его воображаемый друг по имени Адольф. А однажды Джоджо узнает о том, что его мама, рискуя жизнью, прячет от нацистов девочку-еврейку.

На кинофестивале в Торонто «Кролик Джоджо» стал обладателем приза зрительского голосования. Для сведения: за последние десять лет 9 фильмов, победивших в Торонто, выдвигались на «Оскар», и три из них получили заветную статуэтку.

«1917», режиссер – Сэм Мендес

Военная драма Сэма Мендеса, по мнению американских журналистов, тоже имеет весьма высокие шансы на «Оскара». Мендес пересказал историю, услышанную от своего деда, о Первой мировой войне. В одной из ролей – любимец британской публики Бенедикт Камбербэтч.

«Брачная история», режиссер – Ной Баумбах

Театральный режиссер и актриса решают развестись. Мужа в браке все устраивало, это жене казалось, что она теряет себя, и она решает вместе с сыном переехать к своей маме, в Лос-Анджелес. Ее ждет работа в новом сериале и хороший адвокат по бракоразводным делам, а ее мужу теперь придется обходиться без нее.

«Маленькие женщины», режиссер – Джиллиан Армстронг

Экранизация одноименной книги, давно ставшей классикой. Надо сказать, подобные экранизации не очень-то жалуют в жюри «Оскара»… Но – вдруг? Ясно одно: девочкам-подросткам и юным леди этот фильм точно придется по душе.

«Ford против Ferrari», режиссер – Джеймс Мэнголд

Автомобильный конструктор и отчаянный гонщик объединились, чтобы создать мощный спорткар – такой, чтобы сумел составить конкуренцию Ferrari. Настоящее мужское кино – сильное, зрелищное, с напряженным сюжетом.

А как вы считаете – какой из фильмов 2019 года получит на церемонии награду?