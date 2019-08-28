Рене Зеллвегер объяснила, почему временно уходила из профессии

Легендарная «Бриджит Джонс» после паузы вернется на большой экран в роли Джуди Гарленд.

После выхода на экраны третьей части знаменитых дневников «Бриджит Джонс» актриса решила сделать паузу. Звезда экрана заявила, что постоянные съемки ее настолько вымотали, что нет сил придумывать что-то новое.

Более того, 50-летняя Рене заметила, что сама себе «стала скучна», а потому и ушла на время из профессии.

«Я дошла до того момента, что во время съемок будто наблюдала себя со стороны, и мне просто хотелось закатить глаза и сказать: «Да заткнись ты уже!», — призналась Зеллвегер в интервью журналу Red.

К счастью поклонников, пауза оказалась недолгой. На днях стало известно, что актриса уже приступила к работе над новым фильмом и вернется на большой экран в роли легенды Голливуда Джуди Гарленд.