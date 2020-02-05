По стопам Ди Каприо: замечательные актеры, которые могут получить «Оскара» впервые

Премии Американской киноакадемии нет у многих весьма достойных актеров и актрис — Джонни Деппа, Тома Круза, Моники Беллуччи и многих-многих других. Но для некоторых мастеров своего жанра все может измениться уже через несколько дней.

Голливудского актера и любимчика миллионов женщин одно время даже называли Леонардо «ГдежемойОскар» Ди Каприо. Все дело в том, что Лео успел пройти большой путь от юных Ромео и Джека из «Титаника», сыграл больше десятка классных ролей, но с нескольких церемоний в кинотеатре «Долби» в Лос-Анджелесе уходил без вожделенной статуэтки в руке.

Все изменилось в 2016 году, когда Ди Каприо, наконец, получил свой заветный «Оскар» за роль в «Выжившем» режиссера Алехандро Иньярриту.

Между прочим, в наступившем 2020 году Лео имеет возможность поставить на полку еще одного «болванчика», потому как он номинирован на лучшую мужскую роль за Рика Далтона в «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.

Посмотрим, кто еще из коллег Ди Каприо до сих пор не имеет «Оскара», но вполне может получить его буквально через несколько дней.

Хоакин Феникс

Один из основных фаворитов этой церемонии, исполнитель роли Джокера в одноименном фильме уже трижды был номирован на премию киноакадемии. Однако, ни «Гладиатор» в 2001-м, ни «Переступить черту» в 2006-м, ни даже «Мастер» в 2013-м не принесли Хоакину заветной статуэтки.

Все время его «обходили на поворотах», но кажется, на этот раз будет иначе. «Джокер» Тодда Филипса, вышедший в мировой прокат осенью 2019 года, открыл нам 45-летнего Феникса совершенно с другой стороны. «Знаете, я бы никогда не подумал, что это роль моей мечты. Но теперь, если честно, я не могу перестать о ней думать», — признавался Феникс в интервью.

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Антонио Бандерас

У этого знойного испанца много очень достойных работ (в основном, в сотрудничестве с его земляком Педро Альмадоваром, но не только!) и премий, но вот «Оскара» нет до сих пор. Более того, Бандераса даже ни разу не номинировали на эту престижную награду.

Хотя та же «Филадельфия» в 1994 году принесла «Оскар» за лучшую мужскую роль напарнику Антонио Тому Хэнксу и автору музыки к фильму Брюсу Спрингстину. Кстати, Хэнкс в этом году вновь претендует на премию за работу второго плана в ленте «Прекрасный день по соседству».

А вот Бандерас номинирован за главную роль в картине «Боль и слава» все того же Альмадовара.

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Брэд Питт

Вообще-то формально у Питта «Оскар» есть. Но получен он не за актерские заслуги, а за продюсирование фильма «12 лет рабства» в 2014 году. Но, согласитесь, артисту такого уровня иметь дома только одну, причем «не-актерскую» статуэтку совсем не комильфо!

А впервые он претендовал на заветную награду больше 20 лет — в 1996-м. Тогда его имя могли назвать победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за «12 обезьян». Но притесняемый сейчас в Голливуде Кевин Спейси оказался сильнее со своими «Подозрительными лицами».

Вторая номинация Питта случилась в 2009 году: критикам и зрителям очень понравилась его «Загадочная история Бенджамина Баттона», но награду тогда забрал Шон Пенн за «Харви Милка».

Через три года история повторилась. «Человек, который изменил все» про спортивного менеджера Билли Бини с Питтом в главной роли претендовала на «Оскар» за лучшую мужскую роль, но дальше номинации дело не пошло. Кроме того, Брэд был номинирован еще на одну продюсерскую награду за «Отступников» Мартина Скорсезе.

Ну что ж, на этот раз блистательный дуэт Ди Каприо и Питта в «Однажды в… Голливуде» может принести обоим актерам материальное подтверждение любви миллионов зрителей во всем мире. Остается только сожалеть о том, что два этих мастера ранее никогда не играли в одной картине!

Скарлетт Йоханссон

Удивительно, но красотка Скарлетт до 2020 года даже не рассматривалась в числе претенденток на «Оскар», хотя она знаменита далеко не только как Черная Вдова из фильмов про Вселенную Marvel. У нее были и «Трудности перевода» Софии Копполы (премия BAFTA за лучшую женскую роль), и «Престиж» Кристофера Нолана, а также «Матч-пойнт» и «Вики Кристина Барселона» Вуди Аллена.

А вот в 2020-м Йоханссон, похоже, сорвала джек-пот. Ее номинировали сразу в двух разделах — как лучшую актрису в «Брачной истории» и за роль второго плана в «Кролике Джоджо».

За все годы существования «Оскара» так везло лишь 11 актерам. Например, в 1983 году Джессика Лэнг претендовала на премию за «Фрэнсис» и «Тутси» — получила за последнюю.

А вот Сигурни Уивер до сих пор не является победительницей «Оскара», хотя в 1989 году она тоже была номинирована дважды — за «Гориллы в тумане» и «Деловую женщину». Но, надеемся, что Скарлетт будет более удачливой!

Марго Робби

Красотка Марго прославилась благодаря своей роли в «Волке с Уолл-стрит», где сыграла с самим Ди Каприо. А еще в ее фильмографии — «Фокус», «Бойфренд из будущего», «Восходящая звезда» и, конечно же, «Отряд самоубийц», где она предстала в образе непревзойденной Харли Квинн. Кстати, отдельный фильм об этой героине, «Хищные птицы», на днях выходит в российский прокат.

В 2018 году Робби номинировали на «Оскар» за роль фигуристки Тони Хардинг в «Тоне против всех», но Фрэнсис Макдорманд тогда была недосягаема со своей Милдред в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури».

Однако Марго не опустила руки! В прошлом году она сыграла легендарную Шарон Тейт у Тарантино («Однажды в… Голливуде») и засветилась в ленте «Скандал», посвященной актуальной сегодня теме харрасмента. Именно за эту работу она и может получить «Оскар-2020», как лучшая актриса второго плана.

Лора Дерн

Заслуги 52-летней Дерн можно перечислять долго: лауреат пяти «Золотых глобусов», «Эмми» и «Премии Гильдии киноактеров США», одна из фавориток режиссера Дэвида Линча, актриса из того самого «Парка Юрского периода», блистательная Рената Клейн в «Большой маленькой лжи»… но пока лишь номинантка на «Оскар».

Хотя Лора могла стать победительницей почти 30 лет назад. В далеком 1992-м ее номинировали как лучшую актрису за роль девушки-нимфоманки в «Слабой Розе». В 2015 Дерн претендовала на награду за роль второго плана в фильме «Дикая» с Риз Уизерспун в главе (кстати, Риз за эту работу тоже была номировна, но осталась без статуэтки).

И вот, наконец, 2020-й принес Лоре Дерн еще одну номинацию — на этот раз за второй план в «Брачной истории» (той самой, где за главную роль номинировали Йоханссон).

Кто еще

Отметим, что «Оскаров» нет также у Адама Драйвера и Джонатана Прайса, претендующих на звание лучшего актера этого года. И если первого уже номинировали в прошлом году за работу второго плана в «Черном клановце», то 72-летний британец Прайс имеет в своей копилке несколько театральных премий, а вот на «Оскар» ранее даже не претендовал.

Еще у трех актрис, претендующих в этом году на награду, также нет «Оскара». Прежде всего, Сирша Ронан, которая до этого года была номинирована трижды — за «Искупление» (2007), «Бруклин» (2015) и «Леди Берд» (2017). А на этот раз может получить звание лучшей актрисы за роль в «Маленьких женщинах».

У актрисы и певицы из Великобритании Синтии Эриво есть уже «Тони» и «Грэмми», а в этом году может добавиться и «Оскар» за историческую картину «Гариетт». И у одной из самых молодых претенденток, 24-летней Флоренс Пью, тоже пока нет наград, но есть хорошая работа все в тех же «Маленьких женщинах».

А за кого на «Оскаре-2020» будете болеть вы?