КИНО

Бабки и цацки: Бекмамбетов «отчитался» перед Дудем о финансах

Кроме того, режиссер заявил, что только он знает, как ему снимать картины, в советах со стороны он не нуждается.

Бабки и цацки: Бекмамбетов «отчитался» перед Дудем о финансах
Тимур Бекмамбетов/Фото: https://www.instagram.com/p/B4KOBveI6aa/

Тимур Бекмамбетов предпочитает не брать денег от государства на некоторые фильмы. Об этом сам режиссер рассказал Юрию Дудю в одноименной передаче на Youtube. Сценарист поведал, что в киносреде приняты два типа финансирования – есть займ, который государству нужно вернуть, а есть дотация – ее достаточно просто окупить.

Что касается его самого, то Бекмамбетов предпочитает орудовать рекламными деньгами брендов, а не пользоваться государственным финансированием. Однако ставшие известными в стране «Елки» на начальном этапе были спонсированы из бюджета.

Бекмамбетов подчеркнул – советы, как делать фильмы, для него неактуальны. Именно поэтому он сам предпочитает выбирать вид финансирования.

«Я могу сделать рекламный ролик в виде фильма, могу фильм в виде рекламного ролика. Это мое личное творческое право, а право зрителя – ходить или не ходить. Никто мне не указ, как мне делать фильмы – с рекламой или без нее. Кто сказал, что в фильмах ее не должно быть?», — задался риторическим вопросом он.

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Тэги:

БекмамбетовВдудьЕлкиТимур БекмамбетовфильмыЮрий Дудь
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Бабки и цацки: Бекмамбетов «отчитался» перед Дудем о финансах
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