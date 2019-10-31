Бабки и цацки: Бекмамбетов «отчитался» перед Дудем о финансах

Кроме того, режиссер заявил, что только он знает, как ему снимать картины, в советах со стороны он не нуждается.

Тимур Бекмамбетов предпочитает не брать денег от государства на некоторые фильмы. Об этом сам режиссер рассказал Юрию Дудю в одноименной передаче на Youtube. Сценарист поведал, что в киносреде приняты два типа финансирования – есть займ, который государству нужно вернуть, а есть дотация – ее достаточно просто окупить.

Что касается его самого, то Бекмамбетов предпочитает орудовать рекламными деньгами брендов, а не пользоваться государственным финансированием. Однако ставшие известными в стране «Елки» на начальном этапе были спонсированы из бюджета.

Бекмамбетов подчеркнул – советы, как делать фильмы, для него неактуальны. Именно поэтому он сам предпочитает выбирать вид финансирования.

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«Я могу сделать рекламный ролик в виде фильма, могу фильм в виде рекламного ролика. Это мое личное творческое право, а право зрителя – ходить или не ходить. Никто мне не указ, как мне делать фильмы – с рекламой или без нее. Кто сказал, что в фильмах ее не должно быть?», — задался риторическим вопросом он.