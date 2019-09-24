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Тимур Бекмамбетов снял сериал для сервиса знакомств

Действие эпизодов происходит на экране смартфона.

Тимур Бекмамбетов снял сериал для сервиса знакомств
Тимур Бекмамбетов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Тимур Бекмамбетов уже давно экспериментирует с инновационными форматами съемки видео. Ранее он спродюсировал фильм, действие которого полностью происходит на экране компьютера. Затем последовала картина, которая снята от первого лица и напоминает видеоигру. На этот раз очередь дошла до мобильного сервиса знакомств.

Бекмамбетов стал автором десяти коротких роликов, созданных по заказу популярного сервиса знакомств для смартфонов. Учитывая, что ролики будут смотреть именно на экране телефона, режиссер выбрал вертикальный формат видео. 

Каждая серия мини-фильма имеет хронометраж в районе пяти минут и представляет собой короткую видеозарисовку на тему знакомств в интернете. Как уточнили представители сервиса, основой для сценариев послужила реальная переписка пользователей приложения. 

На настоящий момент в YouTube выложено четыре серии, а всего запланировано десять эпизодов. 

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YouTubeзнакомствакиноСериалсмартфонТимур Бекмамбетов
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Тимур Бекмамбетов снял сериал для сервиса знакомств
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