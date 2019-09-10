Бекмамбетов снимет хоррор о мертвецах в новом формате

Прославленный российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов анонсировал создание хоррора о воскрешении мертвых. Фильм «Воскрешение» будет снят в новом формате, который придумал и намерен реализовать сам Бекмамбетов. В картине затронутся вопросы возвращения к жизни умерших. Практиковать подобные эксперименты будут в Ватикане. Главным действующим лицом станет служитель виртуальной церкви – в свое время он потерял сына, тот погиб в аварии. Именно отпрыск центрального персонажа будет первым, над кем будут проводиться опыты.

В кинокомпании «Базелевск», создателем которой и является Бекмамбетов, отмечают, что в перспективе к съемкам планируется привлечь зарубежных специалистов. Главным же помощником Тимура станет автор трилогии «Гоголь» Егор Баранов. Кто исполнит роли, пока неизвестно. Особенностью фильма в формате screenlife, отмечает ТАСС, является формат изображения – все действия на экране будут разворачиваться на экранах смартфонов и других высокотехнологичных гаджетов.

Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов планирует выпустить еще одну картину в screenlife- режиме. Ею станет пока неназванный фильм о стрельбе в школе Керчи, где подросток проник внутрь учебного заведения и напал на сверстников и учителей.