Большое кино: Бекмамбетов снимет фильм о Второй мировой войне

В Яндекс.Эфире вышел первый выпуск шоу Софико Шеварднадзе «Просто о сложном». Гостем дебютной программы стал известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Он рассказал ведущей о том, что в современном Голливуде ему некомфортно, потому что всё, что там создается, он уже видел или делал сам. Новинки кинематографа его уже не удивляют.

Сам режиссер сейчас приступил к фильму под рабочим названием «Фау», который расскажет про создание баллистической ракеты.

«Это история про нашего летчика времен Второй Мировой войны, который совершил невероятную вещь — он смог угнать огромный Heinkel 111 из секретной базы на севере Германии. И оказалось, что в самолете находились все секреты создания «Фау-2», — рассказал Бекмамбетов.

Дата выхода и актерский состав пока держатся 58-летним режиссером в тайне.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Москве снимают фильм о создании советской ядерной бомбы. Проектом занимается Игорь Копылов.

Кстати, Teleprogramma.pro одна из первых поздравила Софико Шеварднадзе с ее новым шоу, а заодно спросила, почему оно снималось на телефоны вместо телекамер.

«Концепция моей программы в том, что всё гениальное — просто. Мне кажется, что снимать классный продукт достаточно просто (на семи айфонах и ноутбуках) и круто. Это и дешевле, и мне нравится вся эта технологичность», — ответила ведущая.

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