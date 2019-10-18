Главные героини «Малефисенты» устроили на съемках фотосессию в банных халатах

17 октября в российских кинотеатрах стартовала вторая часть фентезийной картины про Малефисенту с Анджелиной Джоли в главной роли. К этой дате студия Disney выпустила забавное видео, на котором исполнительница главной роли и молодая актриса Эль Фаннинг, играющая принцессу Аврору, кривляются, делая селфи на телефон во время киносъемкок. Интересно, что обе звезды в макияже и с прическами, но при этом в белых халатах и с солнечными очками на глазах. У Джоли также видны накладные клыки, которые делают ее улыбку хищной.

Добавим, что студия любит делать зрителям такие маленькие подарки. Ранее Disney выпустил ролик, как гримеры превращают Анджелину Джоли в ее пугающего персонажа.

Напомним, в первой части фильма создатели немного переиначили оригинальную историю о спящей красавице и сделали из каноничной злодейки главную героиню, попутно объяснив, почему она обернулась против людей. Во второй части этот сюжет будет продолжен и углублен. Фея Малефисента со своим колдовством снова пойдет войной на людское королевство.

Пойдете на «Малефисенту 2» в кино?