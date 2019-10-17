«Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли вновь играет сердобольную волшебницу

«Малефисента: Владычица тьмы» (оригинальное название — Maleficent: Mistress of Evil), 2019, США, фэнтези

Режиссер: Хоаким Роннинг, в ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Эд Скрейн, Джуно Темпл, Сэм Райли и др.

В российском прокате с 17 октября.

Вышедшая на экраны пять лет назад первая «Малефисента» так лихо переврала сюжет «Спящей красавицы», что фильм даже назвали агрессивно-феминистским. Сценаристка картины Линда Вулвертон поведала о доверчивой девочке, которую мерзкие мужики своими эгоистическими выходками буквально заставили превратиться в злую волшебницу. Успех картины ($758,5 миллиона в прокате) вдохновил других кинофеминисток — в частности, год назад австралийка Клэр Маккарти представила версию Гамлета, в которой события пересказаны с позиции Офелии. Казалось, на джентльменах поставлен крест: отныне фильмы начнут снимать под девизом «Все мужики — сволочи», а положительные образы будут доставаться исключительно дамам. Но вот сюрприз: в прокат выходит продолжение «Малефисенты», ставшей одним из символов кинофеминизма, и именно здесь главная отрицательная роль досталась женщине.

Напомним, в первой части принцесса Аврора (та самая спящая красавица) все же наладила свои отношения с Малефисентой: теперь героиня Анджелины Джоли считает девочку своей дочкой, которая советуется с «мамой» по всем важным вопросам — например, по вопросам замужества, которое светит Авроре в связи с предложением ее давнего ухажера принца Филиппа. Малефисента идет знакомится с матерью жениха — она-то и оказывается главной мерзавкой, скрывающейся под безупречной внешностью Мишель Пфайффер. Мамаша терпеть не может фей и прочую магическую живность, в том числе и Малефисенту. Стало быть — война.

Разумеется, готовность авторов сделать женщину злодейкой похвальна и даже сенсационна, однако героиня Пфайффер получилась не столько плохой, сколько противоречивой, творящей зло из благих побуждений — надо же ей как-то защищать любимого сына. Кстати, о сыне: во втором фильме в роли Филиппа мы увидим уже не Брендана Туэйтса, а Харриса Дикинсона. Впрочем, на фоне грандиозных разборок между двумя женщинами замена одного мужчины на другого выглядит мелочью, недостойной даже упоминания в Инстаграме.

«Окей, Лекси!» (оригинальное название — Jexi), 2019, США, комедия.

Режиссеры: Джон Лукас, Скотт Мур. В ролях: Роуз Бирн, Джастин Хартли.

«Мысленный волк», 2019, Россия, фэнтези.

Режиссер: Валерия Гай Германика. В ролях: Юлия Высоцкая, Лиза Климова.

«Джуди» (оригинальное название — Judy), 2019, Великобритания, драма.

Режиссер: Руперт Гулд. В ролях: Рене Зеллвегер, Джесси Бакли.

Легендарная Джуди Гарленд сыграла в первом из двух ремейков картины «Звезда родилась», однако в драме «Джуди» нам расскажут о том, как звезда (в данном случае сама Гарленд) умерла. Стареющая голливудская дива незадолго до своей кончины отправилась в Англию, где дала серию концертов, окончательно подорвавших ее расшатанное личными проблемами и запрещенными препаратами здоровье. Исполнить роль Джуди взялась совершенно не похожая на нее Рене Зеллвегер, которая в очередной раз решила напомнить публике о своем умении выходить за рамки прилипшего к ней образа белобрысой толстушки Бриджит Джонс.