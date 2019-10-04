«Я не знаю, в чем моя судьба»: Анджелина Джоли рассказала о разводе с Питтом

После развода Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло довольно много времени, однако поклонников все еще интересуют подробности расставания одной из самых звездных пар Голливуда. Неудивительно, что именно эта тема стала главной в интервью, которое актриса дала французскому изданию Madame Figaro.

Актриса призналась, что самым главным в жизни считает стремление быть честной и откровенной с людьми. Она добавила, что такие приоритеты выстроились для нее с того момента, как она стала матерью.

Джоли заявила, что все еще переживает последствия развода с Питтом. Она говорит, что с момента расставания чувствовала себя потерянной и не узнавала себя. Актриса утверждает, что испытывала моральные страдания, и именно в этот момент на нее обрушились и проблемы со здоровьем. Сейчас же она занята тем, что старается вернуться к своему прежнему состоянию. А опыт, который пережила, звезда хочет передать своим детям.