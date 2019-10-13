Фильм «Герой» с Ходченковой и Машковым покажут в кинотеатрах Северной Америки

В конце сентября в России в широкий прокат вышла шпионская драма под названием «Герой». В фильме приняли участие Александр Петров, Светлана Ходченкова, Владимир Машков и другие звезды отечественного кино.

В воскресенье, 13 октября, картина выходит в прокат уже в Северной Америке, в частности, в США и Канаде, где проживает немало русскоязычных граждан. Фильм представят в 33 кинотеатрах 27 городов, пишет ТАСС.

Причем в мегаполисах организуют сразу несколько показов шпионской драмы. К примеру, в канадском Торонто их будет четыре. Одна из презентаций картины состоится в зале, который примет сразу четыре сотни зрителей. Причем руководство этого кинотеатра ради показов российского блокбастера «Герой» отказалось от сеансов кинокомикса «Джокер» (только в России его создатели заработали уже больше одного миллиарда рублей).

Добавим, прокат шпионской драмы в городах Северной Америки завершится 26 октября.