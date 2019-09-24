Премьера фильма «Герой»: Петров, Машков и Ходченкова представили в Москве кино про шпионов

В киноцентре «Октябрь» прошла премьера фильма «Герой» режиссера Карена Оганесяна с Александром Петровым, Владимиром Машковым и Светланой Ходченковой в главных ролях.

Первыми зрителями остросюжетного боевика стали Кристина Асмус, Стас Бондаренко, Сабина Ахмедова, Михаил Галустян, Вячеслав Манучаров, Илья Бачурин, Женя Малахова и другие артисты.

«В России давно не снимали хорошего боевика про шпионов, — говорит Саша Петров. – Есть старые фильмы, которые люди пересматривают, есть голливудские картины. Мне кажется, наш фильм должен понравиться российскому зрителю. Образ моего героя мне очень близок, ведь вместе с ним во мне проснулся мальчишка, который играл в шпионов и побеждал злодеев. У меня самого пока нет детей, но если бы у меня был сын, я бы с удовольствием пошел с ним в кино на фильм «Герой» и потом обсудил увиденное. Этот фильм во многом поучителен, в том числе и я почерпнул из него немало важного. Как мне сейчас общаться с моим отцом и что для этого нужно делать. И конечно, я сделал выводы, как в будущем общаться со своими детьми, которые у меня будут».

Кстати, Светлана Ходченкова появилась на красной дорожке в довольно дерзком образе, роднившем ее с героиней фильма – девушкой спецагентом. В комплект к кожаной куртке и черным брюкам актриса выбрала прозрачную блузку.

«С фильмом «Герой» у меня прибавилось еще детей, — с улыбкой говорил Владимир Машков. – После «Миллиарда» их сразу несколько появилось, а тут один ребенок, но зато какой прекрасный и долгожданный – Саша Петров! Он замечательный артист и, несмотря на большую популярность, совсем не «зазвездился». Саша четко знает, что занимается тем делом, которое ему предначертано свыше судьбой. А судьба – это характер! Саша – цельный человек, и это радует. Из моих самых памятных воспоминаний о съемках фильма – столкновение с электрическими дубинками в полной темноте. Это было эффектно, потому что когда приходится совершать физические действия при выключенном свете, порой случаются легкие травмы. Так что, хоть мы и не Голливуд, но тоже умеем видеть в темноте! А всем зрителям я хочу пожелать в отношениях с близкими людьми быть более внимательными друг к другу. Внимание – это любовь. И давайте жить так, чтобы в конце жизни было понимание, что ты прожил не зря, а твои дети продолжат твою жизнь».

О чем кино:

В центре сюжета история молодого парня по имени Андрей, который 15 лет назад под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе. В этой школе из подростков готовили агентов службы внешней разведки. Экспериментальный проект неожиданно закрыли, Родин-старший погиб, и молодой человек решил не возвращаться к прошлому. Но однажды Андрею звонит отец и сообщает, что на него объявлена охота…

Фильм «Герой» выйдет в прокат 26 сентября.