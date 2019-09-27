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Первые отзывы о фильме «Герой»: «Петров – лапочка! Ходченкову не прощу»

Каким же монстром должен быть отец, превративший собственного сына в машину для убийства? А ведь именно это сделал персонаж Владимира Машкова в новом блокбастере «Герой». Осторожно, спойлеры!

Первые отзывы о фильме «Герой»: «Петров – лапочка! Ходченкову не прощу»
Актер Владимир Машков. Кадр из фильма «Герой»

Полковник Родин, которого играет Владимир Машков, руководил секретной школой «Юность», где из подростков готовили универсальных солдат. Юных боевиков разбрасывали по миру и превращали в «спящих» шпионов. Отучился в школе и сын полковника Андрей.

21 выпускник был внедрен в нужные спецслужбам места. Андрей оказался в Германии. Но приходит весть о том, что полковник погиб, проект свернули, и Андрей просто продолжает жить своей жизнью.

Спустя 15 лет раздается телефонный звонок. На том конце провода отец, которого Андрей уже успел оплакать. Отец сообщает, что Андрей в огромной опасности и практически с этого же момента начинаются приключения.

Андрею удается уйти от нападения, он находит еще одного агента – Машу, в которую был влюблен еще во время обучения. Вместе с Машей он пытается вернуться в Россию, но ему качественно в этом мешают.

Актер Александр Петров. Кадр из фильма «Герой»
Актер Александр Петров. Кадр из фильма «Герой»

Погони, драки, перестрелки, постоянное движение – все, что должно быть в хорошем шпионском триллере. Но, как всегда, мнения зрителей разделились.

Посмотрим, что говорят те, кто посвящает много времени просмотру фильмов и обдумыванию их содержания и качества. Оценки разнятся: от 2 до 7 из 10.

Ангелина Гура пишет о том, что фильм совершенно заштампован супергеройскими отсылками. Она сетует на то, что сама задумка фильма была многообещающей, но создатели погорели на реализации идеи.

Фильм изобилует яркими сценами в духе американских кинокомиксов. Взять хотя бы эпическую битву на электрических дубинках, которая заставляет вспомнить героиню Скарлетт Йоханссон «Черную вдову».

«В кромешной тьме, какими-то урывками, уже довольно немолодой Машков размахивает искрящимися током дубинками, расправляясь с врагами одной левой. Хотели круто, а получилось предельно нелепо», — иронизирует Ангелина.

Актриса Светлана Ходченкова. Кадр из фильма «Герой»
Актриса Светлана Ходченкова. Кадр из фильма «Герой»

Знакомой выглядит ситуация, в которой суперпроект «Юность» засекречен настолько, что о том, как выглядят, где находятся бывшие курсанты и как их активировать, знает только Родин. А как же все те, кто их всему обучал? А вот такое вот сценарное допущение.

Мотивация? Она у выпускников «Юности» отсутствует настолько, что спустя 15 лет один из курсантов решает раскрыть миру правду. Конечно, ему зрелищно помешают, но сам факт!

Насыщенность фильма супергаджетами – еще один пунктик, превращающий «Героя» в супергеройское кино. Хотя, если вы идете смотреть фильм с лихо закрученным сюжетом, а не шпионскую документалочку, то вам все понравится.

Гура говорит о том, что уже в первые 20 минут фильма просто устаешь от драк, погонь и преследования. Но кто-то ведь идет именно за этим! Конечно, плохо, что объяснять происходящее начинают уже позже. А до этого времени зрителю приходится самому складывать из пазла цельную картинку.

Об этом упоминает и другой критик, Наталия Григорьева. В своей рецензии она пишет:

Кадр из фильма «Герой»
Кадр из фильма «Герой»

«Погони и драки перемежаются драматичными диалогами, хаотично смонтированными сценами – кусочками мозаики, которые зрителю приходится мучительно собирать в единое целое, сводя концы с концами и вычисляя предателя. Интрига действительно присутствует, но следить за ней чрезвычайно трудно».

Зато многие отмечают отличную актерскую игру

Фктер Александр Петров.Кадр из фильма «Герой»
Актер Александр Петров. Кадр из фильма «Герой»

«Актеры с поставленной им задачей справляются – благо все они, как ни крути, профессионалы», — пишет Наталья.

Ее вывод:

«У «Героя» есть все задатки, чтобы стать эталонным примером все еще не слишком развитого в России жанрового кино – в данном случае шпионского боевика».

Борис Гришин называет дуэт Машкова и Петрова «обаятельным», романтику в лице Светланы Ходченковой «успешной», а о фильме в целом отзывается достаточно положительно:

«От фильмов такого жанра требуется прежде всего высокотехнологичный экшен — максимально изобретательные захватывающие погони, взрывы, перестрелки, трюковые бои и схватки всех видов. По большому счету «Герой» не уступает в этом деле зарубежным образцам».

А если знать о том, что в фильме делался упор не на компьютерную графику, а на живую каскадерскую работу – на выполнение трюков уже смотришь другими глазами.

При общей положительной оценке Гришин признает, что фильму сложно будет сколько-нибудь выделиться из ряда подобных супергеройских картин из-за отсутствия оригинальности. Конечно, все ярко, зрелищно и драматично, но по словам критика, даже «название повторяет картину 2016 года с Димой Биланом. Неужели так сложно было придумать что-то другое? Вот хоть «Родины». Там же два героя с такой фамилией. И намек на то, что главный из них не может разобраться — какой стране служить».

Кадр из фильма «Герой»
Кадр из фильма «Герой»

Критики сравнивают «Героя» с «борнианой», а самого персонажа Александра Петрова противопоставляют Джейсону Борну. Критик Александр Литовченко пошел дальше: в своей рецензии он упоминает о Джеймсе Бонде, Итане Ханте из серии фильмов «Миссия невыполнима» и только потом о Борне. А о нашем супершпионе отзывается так:

«Он не такой, как эти все. Физическими данными не шибко одарен, ездит на самокате, чаще по морде получает сам, с девушками и вообще ему не везет, мир не спасает, а заговор распутывается без его прямого участия. Зато память хорошая».

А вот что пишут обычные люди, вышедшие с сеанса

138krakenov: «Дурь какая-то. Чуть башку не сломал».

ВоФФко: «Не понимаю, чего все накинулись. Пыщь! Пыщь! Трататата! Бамс! Папа за што?? Я тебя люблю! И ты, Брут?? – некогда скучать. Отличное кино, даже про попкорн забыл».

Kiliuev21: «Второй раз не пойду, но время провели нормально, никто не пожалел. Зрелищно, на уровне. Уже почти научились снимать. По крайней мере, никого не перекривило, пока смотрели».

В то время как мужчинам понравился экшен, девушек явно покорили главные герои:

Актриса Светлана Ходченкова. Кадр из фильма «Герой»
Актриса Светлана Ходченкова. Кадр из фильма «Герой»

Нинидзе: «Петров – лапочка! Ходченкову не прощу, ревную. Машков – харизмища. Остальное побоку, но тоже ничего».

STRannaYA: «Петров, Машков – так и не поняла, кто понравился больше. Оба – мурзики! Ходченкова, уходи!».

Сколько людей, столько и мнений. Составьте и вы свое: супершпионский боевик «Герой» уже идет в кинотеатрах России.

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Тэги:

Александр ПетровВладимир МашковСветлана ХодченковаФильм "Герой"
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Первые отзывы о фильме «Герой»: «Петров – лапочка! Ходченкову не прощу»
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