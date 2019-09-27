Первые отзывы о фильме «Герой»: «Петров – лапочка! Ходченкову не прощу»

Каким же монстром должен быть отец, превративший собственного сына в машину для убийства? А ведь именно это сделал персонаж Владимира Машкова в новом блокбастере «Герой». Осторожно, спойлеры!

Полковник Родин, которого играет Владимир Машков, руководил секретной школой «Юность», где из подростков готовили универсальных солдат. Юных боевиков разбрасывали по миру и превращали в «спящих» шпионов. Отучился в школе и сын полковника Андрей.

21 выпускник был внедрен в нужные спецслужбам места. Андрей оказался в Германии. Но приходит весть о том, что полковник погиб, проект свернули, и Андрей просто продолжает жить своей жизнью.

Спустя 15 лет раздается телефонный звонок. На том конце провода отец, которого Андрей уже успел оплакать. Отец сообщает, что Андрей в огромной опасности и практически с этого же момента начинаются приключения.

Андрею удается уйти от нападения, он находит еще одного агента – Машу, в которую был влюблен еще во время обучения. Вместе с Машей он пытается вернуться в Россию, но ему качественно в этом мешают.

Погони, драки, перестрелки, постоянное движение – все, что должно быть в хорошем шпионском триллере. Но, как всегда, мнения зрителей разделились.

Посмотрим, что говорят те, кто посвящает много времени просмотру фильмов и обдумыванию их содержания и качества. Оценки разнятся: от 2 до 7 из 10.

Ангелина Гура пишет о том, что фильм совершенно заштампован супергеройскими отсылками. Она сетует на то, что сама задумка фильма была многообещающей, но создатели погорели на реализации идеи.

Фильм изобилует яркими сценами в духе американских кинокомиксов. Взять хотя бы эпическую битву на электрических дубинках, которая заставляет вспомнить героиню Скарлетт Йоханссон «Черную вдову».

«В кромешной тьме, какими-то урывками, уже довольно немолодой Машков размахивает искрящимися током дубинками, расправляясь с врагами одной левой. Хотели круто, а получилось предельно нелепо», — иронизирует Ангелина.

Знакомой выглядит ситуация, в которой суперпроект «Юность» засекречен настолько, что о том, как выглядят, где находятся бывшие курсанты и как их активировать, знает только Родин. А как же все те, кто их всему обучал? А вот такое вот сценарное допущение.

Мотивация? Она у выпускников «Юности» отсутствует настолько, что спустя 15 лет один из курсантов решает раскрыть миру правду. Конечно, ему зрелищно помешают, но сам факт!

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Насыщенность фильма супергаджетами – еще один пунктик, превращающий «Героя» в супергеройское кино. Хотя, если вы идете смотреть фильм с лихо закрученным сюжетом, а не шпионскую документалочку, то вам все понравится.

Гура говорит о том, что уже в первые 20 минут фильма просто устаешь от драк, погонь и преследования. Но кто-то ведь идет именно за этим! Конечно, плохо, что объяснять происходящее начинают уже позже. А до этого времени зрителю приходится самому складывать из пазла цельную картинку.

Об этом упоминает и другой критик, Наталия Григорьева. В своей рецензии она пишет:

«Погони и драки перемежаются драматичными диалогами, хаотично смонтированными сценами – кусочками мозаики, которые зрителю приходится мучительно собирать в единое целое, сводя концы с концами и вычисляя предателя. Интрига действительно присутствует, но следить за ней чрезвычайно трудно».

Зато многие отмечают отличную актерскую игру

«Актеры с поставленной им задачей справляются – благо все они, как ни крути, профессионалы», — пишет Наталья.

Ее вывод:

«У «Героя» есть все задатки, чтобы стать эталонным примером все еще не слишком развитого в России жанрового кино – в данном случае шпионского боевика».

Борис Гришин называет дуэт Машкова и Петрова «обаятельным», романтику в лице Светланы Ходченковой «успешной», а о фильме в целом отзывается достаточно положительно:

«От фильмов такого жанра требуется прежде всего высокотехнологичный экшен — максимально изобретательные захватывающие погони, взрывы, перестрелки, трюковые бои и схватки всех видов. По большому счету «Герой» не уступает в этом деле зарубежным образцам».

А если знать о том, что в фильме делался упор не на компьютерную графику, а на живую каскадерскую работу – на выполнение трюков уже смотришь другими глазами.

При общей положительной оценке Гришин признает, что фильму сложно будет сколько-нибудь выделиться из ряда подобных супергеройских картин из-за отсутствия оригинальности. Конечно, все ярко, зрелищно и драматично, но по словам критика, даже «название повторяет картину 2016 года с Димой Биланом. Неужели так сложно было придумать что-то другое? Вот хоть «Родины». Там же два героя с такой фамилией. И намек на то, что главный из них не может разобраться — какой стране служить».

Критики сравнивают «Героя» с «борнианой», а самого персонажа Александра Петрова противопоставляют Джейсону Борну. Критик Александр Литовченко пошел дальше: в своей рецензии он упоминает о Джеймсе Бонде, Итане Ханте из серии фильмов «Миссия невыполнима» и только потом о Борне. А о нашем супершпионе отзывается так:

«Он не такой, как эти все. Физическими данными не шибко одарен, ездит на самокате, чаще по морде получает сам, с девушками и вообще ему не везет, мир не спасает, а заговор распутывается без его прямого участия. Зато память хорошая».

А вот что пишут обычные люди, вышедшие с сеанса

138krakenov: «Дурь какая-то. Чуть башку не сломал».

ВоФФко: «Не понимаю, чего все накинулись. Пыщь! Пыщь! Трататата! Бамс! Папа за што?? Я тебя люблю! И ты, Брут?? – некогда скучать. Отличное кино, даже про попкорн забыл».

Kiliuev21: «Второй раз не пойду, но время провели нормально, никто не пожалел. Зрелищно, на уровне. Уже почти научились снимать. По крайней мере, никого не перекривило, пока смотрели».

В то время как мужчинам понравился экшен, девушек явно покорили главные герои:

Нинидзе: «Петров – лапочка! Ходченкову не прощу, ревную. Машков – харизмища. Остальное побоку, но тоже ничего».

STRannaYA: «Петров, Машков – так и не поняла, кто понравился больше. Оба – мурзики! Ходченкова, уходи!».

Сколько людей, столько и мнений. Составьте и вы свое: супершпионский боевик «Герой» уже идет в кинотеатрах России.