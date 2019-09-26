Саша Петров прилетел в Мюнхен на премьеру фильма «Герой»

Для Европы это будет не последняя российская премьера в этом сезоне.

Российский экшн-триллер «Герой», главные роли в котором исполнили Александр Петров, Владимир Машков и Светлана Ходченкова, появился в кинотеатрах нашей страны уже сегодня, 26 сентября. В этот же день состоится и мировая премьера картины — её покажут в Мюнхене, причём Петров лично прилетел туда, чтобы представить «Героя» зрителю.

Сюжет фильма закручен вокруг парня по имени Андрей, который в юные годы под руководством своего отца, полковника, учился в секретной школе для будущих разведчиков. После обучения он остался жить в Европе и пытался обо всём забыть, но отец внезапно сообщил Андрею, что за ним охотятся. Скрываясь от преследования, герой находит Машу, с которой учился в спецшколе. Ему предстоит преодолеть множество трудностей, прежде, чем он поймет, в какую игру оказался втянут.

Премьеру нашего шпионского боевика в Германии организовала кинопрокатная компания KinoKartina.TV — крупнейший дистрибьютор отечественного кинопродукта за рубежом. Сразу после премьерного показа экшен-триллер о «русском Джеймсе Бонде» выйдет в широкий прокат в двух европейских странах – Германии и Великобритании.

Как сообщила журналистам исполнительный директор KinoKartina.TV Ольга Рогаченко, в этом сезоне премьеры российских фильмов пройдут в Европе, США и Великобритании. Петров вскоре после «Героя» вновь прилетит в Европу презентовать фильм «Текст» по бестселлеру Дмитрия Глуховского, который, как многие считают, достоин представлять Россию на премии «Оскар».