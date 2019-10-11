Джаред Лето завидует Фениксу, который «увел» у него роль Джокера

Джаред Лето, сыгравший роль Джокера в фильме «Отряд самоубийц», признался, что был расстроен решением Warner Bros. отказаться от сотрудничества с ним. Он надеялся, что роль злодея в «Джокере» достанется именно ему.

О переживаниях актера сообщил портал LAD BIBLE, процитировав слова Лето, который сознался, что чувствовал себя «отчужденным и расстроенным».

Видимо звезда не сомневался, что именно он появится в сиквеле и был удивлен тем, что роль досталась Хоакину Фениксу. Последнему пришлось серьезно постараться, чтобы получить данную роль. Он сбросил почти 25 килограммов за месяц и стал идеально соответствовать требованиям, которые предъявляли продюсеры.

Картина получилась неоднозначная: одни призывают бойкотировать кинотеатры и сеансы из-за сцен пропаганды жестокости, другие уверены, что это лучший фильм года.

В прокате «Джокер» занимает лидирующие позиции вот уже вторую неделю.