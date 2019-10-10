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Названо заболевание, из-за которого смеялся Джокер

Диагнозу главному герою триллера поставили американские ученые.

Названо заболевание, из-за которого смеялся Джокер
Алекс Флэк в исполнении Хоакина Феникса. ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «Джокер»

Специалисты одной из авторитетных клиник Мэйо поставили диагноз главному герою нового фильма «Джокер». Они определили, чем страдает маньяк, благодаря его заливающемуся, неуместному смеху. Это, как оказалось, псевдобульбутарный эффект или РВА, сообщает Yahoo Entertainment.

И вообще, мол, Алекс Флэк, которого сыграл Хоакин Феникс, страдает массой психических расстройств И хотя в фильме характерный недуг диагностирован не было, психологи его без труда опознали. Что же касается приступов неконтролируемого смеха или плача, то это один из симптомов рассеянного склероза или черепно-мозговых травм. Кроме того, неадекватная реакция может свидетельствовать о болезни Лу Герига, расстройстве ЦНС и других. Врачи подчеркивают, что в этом смысле, мол, весьма показателен в картине момент, когда в поезде Флэк как раз и трансформируется в маньяка.

Напомним, новый фильм вызвал бурную реакцию и обсуждение не только у обычной российской публики, но и среди звезд. Некоторые даже примерили на себя грим маньяка. В их числе оказался, например, Гоша Куценко и Максим Виторган.

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Гоша КуценкодиагнозМаксим Виторганфильм "Джокер"Хоакин Феникс
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Названо заболевание, из-за которого смеялся Джокер
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