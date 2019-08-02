Джаред Лето собирается сыграть серийного убийцу

Известному на весь мир музыканту не впервой играть злодея. На этот раз он претендует на роль в фильме «Маленькие вещи».

Сыгравший Джокера в киновселенной DC музыкант Джаред Лето снова пробуется на роль маньяка. Как сообщает издание Variety, 47-летний вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars ведет переговоры о присоединении к съемкам криминального триллера Warner Brosers «The Little Things», которые должны начаться уже этой осенью. Ранее участие в картине подтвердили актеры Дензел Вашингтон и Рами Малек.

По сюжету калифорнийские шериф и детектив объединяются, чтобы поймать хитрого серийного убийцу. И как часто бывает в американском кино, у напарников будут разные подходы к расследованию. А вот преступника как раз сыграет очень фактурный для этой роли Лето, если сделка между ним и создателями фильма состоится. Хотя сомнений в этом почти нет — музыкант и студия Warner Brosers уже не раз сотрудничали вместе.

Недавно стало известно, что Джаред очень хочет вернуться к роли Джокера.

А вам нравится Лето, как актер, или ему лучше продолжать заниматься музыкой?