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Хоакин Феникс похудел на 52 килограмма ради роли в «Джокере»

Фильм находится на вершине рейтингов проката, но отзывы о картине самые неоднозначные.

Хоакин Феникс похудел на 52 килограмма ради роли в «Джокере»
Ради роли в "Джокере" Хоакин Феникс похудел на 24 кг за месяц ФОТО: кадр из фильма

Актер Хоакин Феникс потрясающе вжился в роль клоуна, измученного жизнью — главного героя нашумевшей картины «Джокер». Но до того, как его утвердили на роль, Хоакину пришлось пройти немало испытаний. В первую очередь, по трансформации собственной внешности.

Он был вынужден сесть на строжайшую диету и потерял к началу съемок 52 килограмма лишнего веса. Многие поклонники актера признались, что с трудом узнали любимца, ведь от императора Комода времен «Гладиатора» не осталось и следа. Новый образ очень подошел 44-летнему Фениксу и он прекрасно вжился в роль.

Картина «Джокер» в прокате с начала октября и уже успела собрать огромную кассу, а еще тысячи гневных откликов. В США активисты даже требовали запретить показ из-за пропаганды жестокости, а потом возникли претензии по части музыкального сопровождения. 

До премьеры «Джокера» вершиной таланта Феникса называли драматическую киноленту «Мастер», где он сыграл бывшего моряка, который оказался на дне жизни. Новая роль принесла актеру невероятную популярность.

Что касается личной жизни актера, то он счастлив с коллегой по цеху, 34-летней Руни Мара. Она известна по роли Нэнси в ремейке «Кошмара на улице Вязов», пишет сайт Актуальные новости.

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«Джокер»Хоакин Феникс
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Хоакин Феникс похудел на 52 килограмма ради роли в «Джокере»
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