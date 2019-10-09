КИНО

Джейсон Стейтем снова снимется в фильме Гая Ричи

Экс-супруг Мадонны решил сделать ремейк французского фильма «Инкассатор».

Джейсон Стейтем снова снимется в фильме Гая Ричи
Джейсон Стейтем Фото: globallookpress.com

52-летний британский актер Джейсон Стейтем вновь появится в фильме режиссера Гая Ричи. На этот раз экс-супруг Мадонны собирается переснять французский фильм 2004-го «Инкассатор», где звезда «Механика» и «Перевозчика» должен сыграть одну из главных ролей, сообщает интернет-портал Deadline.

Весь сюжет оригинальной картины строится вокруг инкассатора, который каждую неделю перевозит по Лос-Анджелесу баснословные суммы денег. Дата премьеры ремейка уже известна — зритель познакомится с ним уже в феврале будущего года.

Отметим, что Джейсон Стейтем открыл для себя мир кино благодаря именно режиссеру Гаю Ричи. До актерской карьеры Стейтем был частью олимпийской сборной родной страны по прыжкам в воду и торговал на улицах Лондона. Экс-супруг Мадонны увидел его в рекламе и пригласил на небольшую роль в культовую картину «Карты, деньги, два ствола».

«Инкассатор» станет четвертым фильмом Стейтема, который снимет Гай Ричи.

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Джейсон Стейтем снова снимется в фильме Гая Ричи
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