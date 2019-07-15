Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась премьера очередной, уже девятой по счету, части популярной франшизы «Форсаж». Новая картина называется «Форсаж: Хоббс и Шоу». Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли. Что, впрочем, неудивительно, в картине знаменитый «механик» играет одну из главных ролей.

Для прохода по красной ковровой дорожке, судя по снимкам, попавшим в Instagram, Рози выбрала такое платье, что сама премьера могла отойти на второй план. Белый, с прозрачными вставками наряд звезды одной частей «Трасформеров» имел разрез выше зоны бикини. А поскольку на модели еще и не было нижнего белья, прозрачные вставки на груди позволили увидеть часть ее бюста.

Напомним, звездная пара вместе уже девять лет, а три года назад Джейсон и Рози объявили о помолвке. Но на там дело и заглохло, хотя два года назад у них уже родился сын Джек. Виной постоянно откладывающейся свадьбы стал плотный график актера. Но, как успокаивают фанатов друзья звездной пары, свадьба состоится в ближайшем будущем.