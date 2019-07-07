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Экс-возлюбленная Тимати почти повторила трюк Стейтема с бутылкой

Эксперимент модель Алена Шишкова устроила в столичном ресторане.

Экс-возлюбленная Тимати почти повторила трюк Стейтема с бутылкой
Модель Алена Шишкова Фото: globallookpress.com

В Сети уже который день набирает популярность ролик, где британский актер Джейсон Стейтем ногой открывает бутылку минеральной воды. Одно движение, и с сосуда слетает пробка. Ролик стал настолько популярным, что многие пользователи Интернета попытались повторить «подвиг» звезды картины «Карты, деньги, два ствола». Среди них и звезды российского шоу-бизнеса.

С легкостью справилась с задачей балерина Анастасия Волочкова. Того же не скажешь про комика Гарика Харламова. Он в итоге вместо крышки с бутылки сбил оператора.

Продолжила флешмоб и 26-летняя модель, бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она попыталась повторить трюк в ресторане. Правда, вместо бутылки с минеральной водой был сосуд с вином. Сбросить пробку ей удалось. Только для этого модель выбрала движение попроще. Короткий ролик Шишкова опубликовала в блоге.

«Ещё вчера я сбивала по три пробки с бутылок… Но сегодня я просто в платье», — прокомментировала свое видео модель.

Напомним, у Тимати и Алены Шишковой в 2014 году родилась дочь Алиса. Но вскоре после появления девочки пара рассталась. Сейчас рэпер в отношениях с моделью Анастасией Решетовой. Влюбленные ждут ребенка.

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Экс-возлюбленная Тимати почти повторила трюк Стейтема с бутылкой
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