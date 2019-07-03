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Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема

Российскому юмористу так и не удалось открыть бутылку ударом ноги.

Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема
Харламов не сумел ответить на челлнедж Джейсона Стейтема

Известный российский шоумен Гарик «Бульдог» Харламов в очередной раз позабавил своих поклонников в социальной сети Instgaram. Юморист не остался в стороне от гуляющего в Сети популярного ролика, на котором мировая знаменитость, актер Джейсон Стейтем, ногой с разворота открывает бутылку.

В историю, то есть в ленту публикаций в соцсети, попали две попытки Харламова повторить успех звезды. На первом видео Гарик падает, а бутылка так и остается неоткрытой. Справедливости ради надо отметить, что не смог он повторить трюк знаменитого «механика» и во второй раз. Но здесь все вышло куда опасней – ведь юморист при этом сбил оператора. Харламов поставил видеозапись на повтор, сопроводив свои движения музыкой из песни «Эх, яблочко!».

«Вот и подошел к концу русский народный челендж «**** с разворота по оператору с бутылкой», всем спасибо, расходимся», — подписал шоумен видео.

Подписчики звезды в Сети, осведомленные по поводу главных скандалов в стране, интересуются у Харламова, имеется ли у него ролик, где так же бутылку открывает Панин, отмечают, что на видео не хватает Алибасова с «Кротом», а также поздравляют Гарика с тем, что ему удалось «сделать Плющенко», выполнив пятерной тулуп.

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Харламов сбил оператора, отвечая на челлендж Джейсона Стейтема
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