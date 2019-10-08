КИНО

Зрители обещают бойкотировать «Джокера» из-за песни педофила

К картине возникло слишком много претензий.

Зрители обещают бойкотировать «Джокера» из-за песни педофила
Фильм "Джокер" призывают бойкотировать из-за песни, написанной педофилом ФОТО: кадр из фильма

Картина «Джокер» совсем недавно вышла в прокат и уже успела установить рекорды по сборам, а еще по претензиям от зрителей.

Началось с того, что активисты в США потребовали запретить прокат из-за пропаганды насилия. Жестокие сцены и оружие мелькают в кадре с первых минут картины.

И вот новые претензии. На этот раз призыв бойкотировать «Джокера» появился из-за песни Rock and Roll Part 2. Композиция, которая звучит в фильме, была написана музыкантом Гари Глиттером, осужденным за педофилию.

Песня подлила масла в огонь, и градус всеобщего раздражения картиной стремительно возрос. В соцсетях то и дело упоминают имя Тодда Филлипса и его новый фильм в негативном ключе.

Многие даже пытаются посчитать, сколько заработает Глиттер на «Джокере».

«Предлагаете платить в карман осужденному педофилу?», «Теперь на «Джокера» не пойду, чтобы Гари Глиттер не заработал», — возмущаются пользователи. Другие предлагают решение: «Деньги нужно передать его жертвам».

Тем не менее, пока мнения виртуальных критиков остаются в Сети. В кинотеатрах картина занимает лидирующие позиции и ей отдана большая часть экранного времени, сообщает телеканал «360».

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Зрители обещают бойкотировать «Джокера» из-за песни педофила
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