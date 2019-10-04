Первые отзывы о фильме «Джокер»: «Мурашки по телу»

Еще не успели закончиться первые сутки проката фильма «Джокер» в России, а сеть уже взорвалась отзывами зрителей и рецензиями критиков.

Кто-то считает картину и главного героя достойными «Оскара», а кто-то с пеной у рта доказывает, что такое кино вообще нельзя снимать. Кто-то спокойно собирается на картину с детьми, а кто-то утверждает, что на такие «сказки» водить детей – только портить им психику. Попробуем почитать больше.

Искушенные знатоки кино с первых кадров начали сравнивать работу режиссера Тодда Филлипса с ранним Мартином Скорсезе. Критики говорят, что кино – подражательное, но не ставят это в вину режиссеру, замечая, что картина не просто слепо следует стилю Скорсезе – она вобрала в себя все самое лучшее и самое яркое, что свойственно его ранним работам.

Влад Шуравин, разбирая по полочкам филлипсовский стиль, сравнивает фильмы «Джокер» и «Таксист», где события тоже развиваются неспешно с тем, чтобы к финалу взорваться настоящим хаосом.

Большинство зрителей отмечают великолепную работу исполнителя главной роли – Хоакина Феникса

Критик Дмитрий Шепелев в своей рецензии открыто восхищается:

«Хоакин Феникс бесподобен, и что-то расписывать тут бессмысленно. Это потрясающая, комплексная и тонкая работа, на которую способны немногие драматические артисты. …остальной каст, хоть и держит высокий уровень, лишь оттеняет главную звезду».

Егор Беликов вторит ему:

«Джокер» — тотальный бенефис Хоакина Феникса, идеального Пьеро, которому из всего актерского арсенала оставили чаплиновскую физическую комедию, клоунаду и смех, истерический, вроде бы искренний, а прислушаешься — маниакальный».

О самом фильме даже матерые рецензенты тоже отзываются высоко

Антон Долин пишет: «Джокер» Тодда Филлипса хорош настолько, насколько вы мечтали, а может даже лучше».

Критик «КиноПоиска» Ольга Белик называет фильм шекспировской трагедией, снятой комедиографом.

Елена Иванова, посмотрев фильм, не стала мудрствовать лукаво: «История нового Джокера — тоже рассказ о том, что надо быть самим собой и улыбаться, даже если это всех раздражает».

Максим Марков называет «Джокер» фильмом-предупреждением «с филигранной актёрской работой, с шикарной музыкой, с очень продуманным визуальным рядом, со множеством талантливых режиссёрских решений».

Егор Беликов уверен: «Это идеально зрительское кино, стилизованное под старину, которое на деле оказывается опасно актуальным».

А Валерий Кичин утверждает, что «Такие фильмы делают историю кино и мирового сообщества».

Саундтрек к фильму выше всяких похвал

И об этом говорят все, кто смотрел кино. Шепелев пишет: «К тому же «Джокер» потрясающе звучит. Мурашки по телу. Композитор «Чернобыля» Хильдур Гуднадоттир создала саундтрек, не просто дополняющий иные эпизоды — подчас он вытягивает или даже меняет их тон».

По словам Антона Долина, фильм имеет «особенный звук: тягучая виолончель за кадром — оригинальная музыка исландки Хилдур Гуднасдоттир, написавшей оригинальный саундтрек и для «Чернобыля».Подобранные чужие песни тоже звучат на редкость уместно».

Ольга Белик тоже оценила музыку: «Работает на атмосферу и музыка. Мрачная, тревожная, она очень точно отражает изменение состояние Артура — от подавленности до абсолютного отчаяния и, наконец, освобождения. Именно с помощью музыки показана и трансформация Артура в Джокера».

Напомним, сюжет «Джокера» завязан на комиксах о Бэтмене

Это история о том, как Артур Флек, комик-неудачник, страдающий психическим расстройством, пытается найти свое место в жизни. Но из-за приступов неконтролируемого смеха, он раз за разом бывает бит. И с каждым ударом ему все меньше хочется смешить и все больше хочется смеяться самому.

Неустроенность на работе, больная мама, ободранная квартирка в плохом районе – это вовсе не американская мечта, к которой стремится Артур. Диссонанс между мрачной окружающей действительностью и тем хорошим, чему его с детства учила мама, медленно, но верно уничтожает и так хрупкую психику Флека.

Все становится хуже, когда мужчина совершает отчаянный поступок, а несколько позже узнает правду о своей семье.

Стоит ли идти и смотреть?

Как сказал Антон Логвинов: «Немного Джокера есть в каждом — и это причина идти в кино».

А вы уже нашли в себе немножечко Джокера?