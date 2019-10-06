На показе «Джокера» в США арестовали человека

Новый фильм «Джокер» об истории одного из главных злодеев комиксов уже бьет рекорды популярности. При этом прокатчики честно предупреждали, что зрителям с неустойчивой психикой не стоит посещать картину. Тем не менее, многие предупреждение проигнорировали. В связи с этим в американских СМИ уже появились сообщения о первых случаях неадекватного реагирования на происходящее на экране.

К примеру, в Нью-Йорке один из зрителей громко кричал и аплодировал на сценах убийств и сыпал оскорблениями в сторону людей, покидающих зал. Еще один посетитель кинотеатра плевал в тех, кто решил уйти с сеанса раньше, чем закончился фильм. Зрители признавались, что были очень напуганы поведением мужчины.

Как рассказали посетители, мужчина начал кричать и смеяться в те моменты, когда на экране происходили убийства. По словам зрителей, обстановка в зале была настолько напряженная, что даже безобидный человек, выпивающий на сеансе алкоголь, казался им опасным.

В то же время в Калифорнии и Флориде появляются официальные объявления с просьбами соблюдать правила безопасности в залах. Один из кинотеатров в городе Теннесси запретил посетителям надевать костюм Джокера. Владелец организации разместил в соцсетях соответствующее предупреждение, пригрозив тем, кто решит пронести с собой такой наряд, выводом из зала.