КИНО

На показе «Джокера» в США арестовали человека

В течение первых дней после премьеры фильма «Джокер» в Штатах зафиксированы несколько случаев неадекватного поведения людей.

На показе «Джокера» в США арестовали человека
Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Новый фильм «Джокер» об истории одного из главных злодеев комиксов уже бьет рекорды популярности. При этом прокатчики честно предупреждали, что зрителям с неустойчивой психикой не стоит посещать картину. Тем не менее, многие предупреждение проигнорировали. В связи с этим в американских СМИ уже появились сообщения о первых случаях неадекватного реагирования на происходящее на экране. 

К примеру, в Нью-Йорке один из зрителей громко кричал и аплодировал на сценах убийств и сыпал оскорблениями в сторону людей, покидающих зал. Еще один посетитель кинотеатра плевал в тех, кто решил уйти с сеанса раньше, чем закончился фильм. Зрители признавались, что были очень напуганы поведением мужчины. 

Главную роль в фильме исполнил Хоакин Феникс
Главную роль в фильме исполнил Хоакин Феникс. Фото: AUG/face to face

Как рассказали посетители, мужчина начал кричать и смеяться в те моменты, когда на экране происходили убийства. По словам зрителей, обстановка в зале была настолько напряженная, что даже безобидный человек, выпивающий на сеансе алкоголь, казался им опасным. 

В то же время в Калифорнии и Флориде появляются официальные объявления с просьбами соблюдать правила безопасности в залах. Один из кинотеатров в городе Теннесси запретил посетителям надевать костюм Джокера. Владелец организации разместил в соцсетях соответствующее предупреждение, пригрозив тем, кто решит пронести с собой такой наряд, выводом из зала. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Бэтмен"«Джокер»аресткинотеатрНью-ЙоркПремьераСШАХоакин Феникс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На показе «Джокера» в США арестовали человека
Интересно?
Поделись с друзьями: