КИНО

«Джокер» покорил российскую аудиторию и возглавил прокат

Только за первые дни показа фильму удалось собрать без малого 664 миллиона рублей.

«Джокер» покорил российскую аудиторию и возглавил прокат
Джокер/Фото: https://www.instagram.com/p/B3NS4OIjq1R/

«Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли стал лидером российского проката в минувшие выходные. Только за первые дни триллер собрал 664 миллиона рублей, что даже по меркам европейского кино может считаться серьезным показателем. Создатели фильма сумели в разы окупить бюджет фильма в 55 миллионов долларов и выйти на стабильную прибыль.

Отметим, что старт показа был дан на Венецианском кинофестивале – картина уже успела обзавестись «Золотым львом». Как уточняет портал kinobusiness.com, триллеру удалось покорить и американскую публику – за рубежом фильм уже собрал 141 миллион долларов. Усиленное внимание к картине было привлечено не только за счет продуктивной пиар-кампании и отличного актерского каста – в Америке, например, полицейские боялись, что экранный Джокер сподвигнет кого-либо на насилие. Однако странный случай был зафиксирован в кинозале лишь единожды.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ДжокерДжокер фильмкассовые сборырейтинг Джокерароссийский кинопрокатХоакин Феникс
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Джокер» покорил российскую аудиторию и возглавил прокат
Интересно?
Поделись с друзьями: