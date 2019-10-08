«Джокер» покорил российскую аудиторию и возглавил прокат

«Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли стал лидером российского проката в минувшие выходные. Только за первые дни триллер собрал 664 миллиона рублей, что даже по меркам европейского кино может считаться серьезным показателем. Создатели фильма сумели в разы окупить бюджет фильма в 55 миллионов долларов и выйти на стабильную прибыль.

Отметим, что старт показа был дан на Венецианском кинофестивале – картина уже успела обзавестись «Золотым львом». Как уточняет портал kinobusiness.com, триллеру удалось покорить и американскую публику – за рубежом фильм уже собрал 141 миллион долларов. Усиленное внимание к картине было привлечено не только за счет продуктивной пиар-кампании и отличного актерского каста – в Америке, например, полицейские боялись, что экранный Джокер сподвигнет кого-либо на насилие. Однако странный случай был зафиксирован в кинозале лишь единожды.