КИНО

В Сети появились первые кадры со съемок «Вечных» с Джоли

В блокбастере актриса сыграет персонажа по имени Тена.

В Сети появились первые кадры со съемок «Вечных» с Джоли
Анджелина Джоли Фото:globallookpress.com

В Великобритании команда киностудии Marvel работает над будущим блокбастером «Вечные». Несколько фото со съемок уже ушли в Сеть. На снимках предстала исполнительница одной из главных ролей Анджелина Джоли.

В фильме она сыграет персонажа по имени Тена, которая способна перемещаться в пространстве, летать, генерировать силовое поле. Более того, Тена бессмертна. Для этой роли звезда картины «Лара Крофт» начала посещать уроки боевых искусств.

На нескольких снимках Джоли в белом одеянии и светлом парике рассеивает пепел над водоемом. Что означает эта сцена, пока предположить трудно – сюжет картины создатели тщательно держат в секрете.

Для этого фильма представители Marvel постарались собрать по-настоящему яркий актерский состав: на съемочной площадке Анджелине Джоли составили компанию Сальма Хайек, сразу две звезды культового сериала «Игра престолов» Ричард Мэдден (Робб Старк) и Кит Харингтон (Джон Сноу), а также другие голливудские артисты.

Напомним, о фильме «Вечные» продюсер и глава киностудии Кевин Файги рассказал на фестивале Comic-Con, где озвучил планы по развитию супергеройской вселенной Marvel. В ближайшие годы поклонники увидят фильмы и сериалы, которые расскажут о новых приключениях Тора, Локи, Доктора Стрэнджа и других персонажей.

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Тэги:

Актриса Анджелина ДжолиАнджелина ДжолиКит ХарингтонРичард МэдденСальма Хайекфильм «Вечные»
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В Сети появились первые кадры со съемок «Вечных» с Джоли
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