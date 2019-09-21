В Сети появились первые кадры со съемок «Вечных» с Джоли

В Великобритании команда киностудии Marvel работает над будущим блокбастером «Вечные». Несколько фото со съемок уже ушли в Сеть. На снимках предстала исполнительница одной из главных ролей Анджелина Джоли.

больше по теме Процесс превращения Анджелины Джоли в Малефисенту запечатлели на видео Ролик из гримерки собирает лайки в соцсетях.

В фильме она сыграет персонажа по имени Тена, которая способна перемещаться в пространстве, летать, генерировать силовое поле. Более того, Тена бессмертна. Для этой роли звезда картины «Лара Крофт» начала посещать уроки боевых искусств.

На нескольких снимках Джоли в белом одеянии и светлом парике рассеивает пепел над водоемом. Что означает эта сцена, пока предположить трудно – сюжет картины создатели тщательно держат в секрете.

Для этого фильма представители Marvel постарались собрать по-настоящему яркий актерский состав: на съемочной площадке Анджелине Джоли составили компанию Сальма Хайек, сразу две звезды культового сериала «Игра престолов» Ричард Мэдден (Робб Старк) и Кит Харингтон (Джон Сноу), а также другие голливудские артисты.

Напомним, о фильме «Вечные» продюсер и глава киностудии Кевин Файги рассказал на фестивале Comic-Con, где озвучил планы по развитию супергеройской вселенной Marvel. В ближайшие годы поклонники увидят фильмы и сериалы, которые расскажут о новых приключениях Тора, Локи, Доктора Стрэнджа и других персонажей.