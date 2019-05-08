«Никогда не говори никогда!»: Пфайффер напомнила Клуни о проигранном пари

В понедельник, 6 мая Джорджу Клуни исполнилось 58 лет. Мишель Пфайффер воспользовалась случаем, чтобы не только поздравить именинника с этой датой, но и напомнить о некогда заключенном пари.

В Instagram звезда фильма «Иствикские ведьмы» выложила редкое свадебное фото Джорджа и Амаль Клуни. «С днем рождения, Джордж! Кстати, между нами, разве нам не пора разрешить давно просроченное пари? И да, мои запоздалые поздравления!» — написала Мишель.

Примечательно, что первой, кто отреагировал на пост актрисы стала Амаль. «Я помню это пари из фильма «Один прекрасный день». Ему лучше заплатить, а то не уйти ему от кнута», — пошутила юрист, намекая на виртуозное владение Мишель плеткой, когда она играла Женщину-кошку.

Пользователи подключились к этому замечанию. «Он должен тебе тысячу долларов. Но, полагаю. что он должен будет тебе еще и проценты! А всю сумму ты перечислишь в свой благотворительный фонд», «Я слышал это! Ты держала пари, что он женится! Ты знала! Никогда не говори никогда!» — написали они.

Поклонники также попросили Мишель повлиять на «Богов Голливуда», чтобы они сняли продолжение мелодрамы «Один прекрасный день», а также убедить Джорджа Клуни завести страничку в Instagram.

Напомним, что фильм «Один прекрасный день» был снят в 1996 году. Он рассказывает о журналисте Daily News Джеке Тэйлоре и (Джорж Клуни) и архитекторе Мелани Паркер (Мишель Пфайффер), которые оба разведены. В выходной день они с детьми опаздывают на школьную экскурсию и теперь им некуда их девать, так как у обоих из них важные дела.

Однако им приходится скооперироваться. Поначалу они равнодушны друг к другу, затем начинают испытывать неприязнь из-за стресса и опозданий. Однако постепенно, к концу трудного дня, между Джеком и Мелани просыпаются чувства.