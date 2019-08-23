Хоакин Феникс признался, что роль Джокера вызывала у него страх

Скоро выйдет отдельный фильм про главного злодей комиксов о Бэтмене — Джокере. Роль криминального босса в образе клоуна исполнил американский актер и музыкант Хоакин Феникс. Этот персонаж дался 44-летнему артисту нелегко. Еще бы, в свое время его играли такие звезды, как Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето. И каждый раз злодей вызывал даже больше эмоций у зрителей, чем побеждающий его супергерой. И хотя Феникс сам уже трижды номинировался на «Оскар», он боялся, что не справится с этой ролью. Об этом он признался в интервью журналу Total Film.

«Да, было много страха. Но я всегда говорю, что есть мотивирующий страх и изнурительный страх. Мне нравится последний. Это ведет нас, заставляет работать усерднее», — цитирует слова актера сайт Hollywood.

Напомним, фильм выйдет в кинотеатры в начале октября 2019 года. Сюжет расскажет о жизни неудавшегося комика Артура Флека, у которого наблюдаются психические отклонения. Позже он вольется в преступную жизнь города Готэма и возглавит ее. Предполагается, что Бэтмен даже не появится на экране.

Кстати, режиссер фильма Тодд Филлипс в одном из интервью обмолвился, что уже готов снять продолжение этой картины, так как ему очень понравилось работать с Фениксом.

Ждете фильм про Джокера?