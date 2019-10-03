«Джокеру» пророчат «Оскар», а в «Операции «Колибри» русские потянут кабель через пол-Америки

«Джокер» (оригинальное название — Joker), 2019, США, драма

Режиссер: Тодд Филлипс. В ролях: Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Брэтт Каллен, Билл Кэмп и др.

Два года назад после выхода ужастика «Оно», в котором детишек третировал клоун Пеннивайз, возмущенные российские коллеги Пеннивайза вышли на улицы с плакатами «Оно — не смешно». Тогда это показалось забавным, но сейчас цирковым шутам и впрямь не до смеха: сначала в прокат вышло второе «Оно», в котором вновь орудует Пеннивайз, и вслед за ним на экраны рвется еще один клоун с криминальными наклонностями. Все это действительно похоже на заговор против профессии — так и хочется задать сакраментальный вопрос: «Кому это выгодно?»

В случае с «Джокером» выгоду из дискредитации весельчаков с нарисованными улыбками вознамерился получить автор «Мальчишника в Вегасе» Тодд Филлипс, написавший, снявший и спродюсировавший драму о становлении одного из главных врагов Бэтмена. По замыслу Филлипса, Джокер на ранних этапах своей трудовой биографии действительно работал клоуном, правда, не в цирке, а в агентстве с издевательским названием «ХаХа» — выезжал по вызову, а по пути подвергался разнообразным унижениям.

Над странноватым парнем глумились пассажиры в метро, его избивали хулиганы на улице, даже коллеги-клоуны посмеивались над Джокером, в ту пору еще носившим мирское имя Артур Флэк. Лишь дома Артура ждали преданные поклонники в лице матери, звавшей сына Радостью и верившей в его талант. И это был талант не клоуна, а стендап-комика — именно им мечтал стать Артур, чтобы в один прекрасный день появиться в вечернем шоу Мюррея Фрэнклина (американского Урганта играет Роберт Де Ниро) и предъявить миру свои способности.

Истории о том, как тяжелое детство и скользкий подоконник заставляют неплохого в принципе человека пойти по кривой дорожке, всегда были в почете у мировой общественности — вот и «Джокер» недавно отхватил на фестивале в Венеции «Золотого льва». Сыгравшему главную роль Хоакину Фениксу теперь прочат «Оскар»: с учетом того что 10 лет назад за образ того же Джокера в «Темном рыцаре» статуэтку получил Хит Леджер, шансы у Хоакина весьма серьезные — какие уж тут «ХаХа»…

Также в прокате (С 3 октября)

«Ты умеешь хранить секреты?» (оригинальное название — Can You Keep a Secret?), 2019, США, комедия.

Режиссер: Элиз Дюран. В ролях: Александра Даддарио, Тайлер Хэклин.

«Волшебник», 2019, Россия, комедия.

Режиссер: Михаил Морсков. В ролях: Семен Трескунов, Максим Суханов.

«Операция «Колибри» (оригинальное название — The Hummingbird Project), 2018, Канада, драма.

Режиссер: Ким Нгуен. В ролях: Джесси Айзенберг, Александр Скарсгард.

Только русским может прийти в голову сумасшедшая идея протянуть через пол-Америки оптоволоконный кабель с целью ускорить передачу биржевых данных и заработать миллионы. В драме «Операция «Колибри» именно с такими безумцами мы и познакомимся. Они, конечно, не совсем русские и на языке Пушкина практически не говорят, но все же братья Антон и Винсент Залесские представляют семью выходцев из России, а значит, с авантюрной жилкой у них все в порядке. Осталось только научиться рассчитывать свои силы — с этим, увы, у братьев далеко не все гладко.