Глава Marvel Кевин Файги займется новыми «Звездными войнами»

Над картиной он будет работать вместе с продюсером Кэтлин Кеннеди.

В конце нынешнего года зрители познакомятся с девятым эпизодом культовой франшизы «Звездные войны». При этом студия Lucasfilm (ее в 2012-м приобрел Walt Disney) начала работать уже над будущей частью истории.

По информации американского издания The Hollywood Reporter, к производству новой картины привлекли руководителя киностудии Marvel Кевина Файги. Он будет работать в компании президента Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Известно, что Файги – большой поклонник франшизы «Звездные войны», поэтому новость об его участии в создании нового фильма трудно назвать сюрпризом.

Переговоры Файги и представителей Walt Disney состоялись еще минувшим летом. В материале THR уточняется, что создатель супергеройской киновселенной уже успел встретиться с некой голливудской звездой и обсудить работу над новым проектом. Имя и пол таинственного актера инсайдеры не озвучили.

Напомним, сейчас киностудия Marvel снимает картину «Вечные». Создателям фильма удалось собрать на одной площадке множество именитых актеров, среди которых Анджелина Джоли, Кит Харингтон, Сальма Хайек. Первые фото со съемок блокбастера уже утекли в Сеть.