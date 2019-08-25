Харингтон сыграет в фильме «Вечные» от Marvel

32-летний актер Кит Харингтон, который сыграл в сериале «Игра престолов» Джона Сноу, присоединится к киновселенной Marvel. Он получил роль в картине «Вечные».

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Поклонники увидят его в образе Темного рыцаря (Дэйна Витмана). Слухи, которые ранее появились в Сети, подтвердил продюсер и глава киностудии Marvel Кевин Файги на ежегодной выставке D23, пишет интернет-портал Deadline.

Компанию на съемочной площадке Киту Харингтону составят Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Ричард Мэдден и другие. С последним Харингтон работал ранее. Мэдден сыграл в сериале «Игра престолов» сводного брата Джона Снова Робба Старка.

Кадры с презентации «Вечных» появились в официальном аккаунте студии в Instagram. На снимках несколько персонажей были представлены в костюмах супергероев. Однако на презентации проекта самого Кита Харингтона по неизвестной причине не было.

Кинолента «Вечные» выйдет на экраны лишь в ноябре будущего года. Добавим, недавно киностудия анонсировала четверную фазу киновселенной. Ее частью станут такие картины, как «Черная вдова», «Тор: Любовь и Гром», «Вечные», вторая часть «Доктора Стрэнджа», а также несколько сериалов.

Тогда поклонники поняли, что Кевин Файги озвучил не всю информацию. На выставке D23 продюсер презентовал еще несколько проектов, среди которых «Черная пантера 2».