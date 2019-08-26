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Вышел тизер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны»

Поклонники фильма заинтригованы загадочной сценой с красным двойным световым мечом, который окажется в руках у главной героини - Рей.

Вышел тизер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны»
фото: кадр из фильма "Звездные войны"

Компания The Walt Disney еще в мае 2019 года поделилась планами о выходе новой трилогии легендарной фантастической саги «Звездные войны», которая успела полюбиться зрителям. Тогда стало известно, что следующие три эпизода фильма будут выходить начиная с 2022 года в декабре. Уже 26 августа на официальном YouTube-канале Star Wars появился новый трейлер девятого эпизода, который получил название «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

В начале ролика собраны кадры из предыдущих частей фильма. Зрители смогут поностальгировать, увидев юного Люка Скайукоре, робота R2-D2 и других полюбившихся персонажей. Также в ролик вошли кадры из девятого эпизода саги. На них показаны масштабы надвигающейся битвы Сопротивления и Первого ордена. Гнетущая атмосфера заполняет каждый кадр концовки тизера.

Ко всему прочему, создатели ролика добавили в трейлер загадочную сцену, на которой появляется Рей в исполнении английской актрисы Дейзи Ридли. Она облачена не в светлую одежду, как раньше, а в темные одеяния. При этом девушка достает красный двойной световой меч, как у Дарта Мола — темного владыки ситхов. Фанаты саги подозревают, что на этот раз цикл может замкнуться. В Сети также появился новый постер картины, на которой запечатлена главная битва 9 эпизода.

Напомним, что премьера «Звездных войн: Скайуокер. Восход» состоится в России 19 декабря 2019 года. На этот раз над постановкой работает Джей Джей Абрамс, который ранее трудился над «Пробуждением силы». Другие подробности нового фильма хранятся в секрете. Стоит отметить, что ранее из-за творческих разногласий с продюсерами картины пост режиссера покинул Колин Треворроу.

А вы ждете премьеру новой части фантастической саги?

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Тэги:

"Звездные войны 9"«Звездные войны: Скайуокер. Восход»Новости кино

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Вышел тизер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны»
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