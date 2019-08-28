В Сети появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

28 августа в Сети появился финальный трейлер предстоящего фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Напомним, картина расскажет совершенно новую историю о становлении главного противника Бэтмена, и на первое место будет вынесен не супергеройский пафос, а человеческая драма одного неудавшегося комика. И новое видео отлично это демонстрирует.

Большую часть трейлера Хоакин Феникс показал не в узнаваемом гриме Джокера, а в образе комедианта Артура Флека, жизнь которого сложилась так, что ему вовсе не смешно. Видео также раскрыло, что у главного персонажа будет роман с героиней актрисы Зази Битц.

Напомним, фильм выйдет на экраны 3 октября. Ранее Хоакин Феникс признавался, что боялся играть роль Джокера после ее звездных исполнений Джеком Николсоном, Хитом Леджером и Джаредом Лето, но он смог использовать этот страх, чтобы показать максимум, на что он способен.

Пойдете в кино на этот фильм?