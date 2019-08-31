Очереди и аплодисменты: «Джокер» вызвал ажиотаж на Венецианском кинофестивале

Чтобы попасть в кинозал, людям пришлось несколько часов стоять под палящим солнцем.

Картина «Джокер», где врага Бэтмена сыграл актер Хоакин Феникс, выйдет в российский прокат только 3 октября. Тем временем, на 76-м Венецианском фестивале фильм уже представили. Первыми с ним познакомились журналисты и представители киноиндустрии.

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Однако, чтобы попасть на «Джокера», гостям фестиваля пришлось долго стоять в длинной очереди, пишут РИА Новости. Ради просмотра этой картины многие провели под палящим солнцем ни один час.

Ленту презентовали в двух залах. Один вмещал 1000 человек, другой – 1400. Во время просмотра зрители совсем не скрывали эмоций – из помещений то и дело доносились восторженные комментарии. Финал фильма встретили аплодисментами, а, когда на экранах мелькнуло имя Хоакина Феникса, в залах слышались многочисленные выкрики одобрения.

Многие поклонники знают Джокера как одного из главных противников Бэтмена. Но ранее на экранах полноценно историю известного злодея не рассказывали.

Добавим, два состоявшихся показа не были официальными. Полноценная премьера состоится на главной площадке фестиваля 31 августа.