КИНО

Очереди и аплодисменты: «Джокер» вызвал ажиотаж на Венецианском кинофестивале

Чтобы попасть в кинозал, людям пришлось несколько часов стоять под палящим солнцем.

Очереди и аплодисменты: «Джокер» вызвал ажиотаж на Венецианском кинофестивале
Исполнитель главой роли в фильме «Джокер» Хоакин Феникс Фото: globallookpress.com

Картина «Джокер», где врага Бэтмена сыграл актер Хоакин Феникс, выйдет в российский прокат только 3 октября. Тем временем, на 76-м Венецианском фестивале фильм уже представили. Первыми с ним познакомились журналисты и представители киноиндустрии.

Однако, чтобы попасть на «Джокера», гостям фестиваля пришлось долго стоять в длинной очереди, пишут РИА Новости. Ради просмотра этой картины многие провели под палящим солнцем ни один час.

Ленту презентовали в двух залах. Один вмещал 1000 человек, другой – 1400. Во время просмотра зрители совсем не скрывали эмоций – из помещений то и дело доносились восторженные комментарии. Финал фильма встретили аплодисментами, а, когда на экранах мелькнуло имя Хоакина Феникса, в залах слышались многочисленные выкрики одобрения.

Многие поклонники знают Джокера как одного из главных противников Бэтмена. Но ранее на экранах полноценно историю известного злодея не рассказывали.

Добавим, два состоявшихся показа не были официальными. Полноценная премьера состоится на главной площадке фестиваля 31 августа.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Джокер»Венецианский кинофестивальХоакин Феникс

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Очереди и аплодисменты: «Джокер» вызвал ажиотаж на Венецианском кинофестивале
Интересно?
Поделись с друзьями: