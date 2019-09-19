КИНО Зрители о фильме «Тайна печати дракона»: «Куда ушли 49 млн долларов?»
КИНО

Зрители о фильме «Тайна печати дракона»: «Куда ушли 49 млн долларов?»

Анна Русич

Легендарные Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Рутгер Хауэр – не много ли звезд мировой величины для одного российского фильма? Как по нам —так в самый раз!

В нашем кинематографе все больше смелых проб. И все больше режиссеров, которые замахиваются на проекты международного масштаба. К таким проектам относится и новая работа режиссера Олега Степченко — продолжение его же успешного проекта «Вий», снятого в 2014 году.

Главную роль играет Джейсон Флеминг, известный по фильмам «Обитель проклятых», «Большие надежды» и другим. Он играет искусного в составлении карт англичанина Джонатана Грина, которого русский император Петр Первый отправил описать восточные границы российских земель.

Россия всегда была богата на сюрпризы, тем более для чужаков

Кадр из фильма «Тайна печати дракона»
Кадр из фильма «Тайна печати дракона»

Вот и англичанину придется хлебнуть их полной ложкой. И если он думал, что малороссийский Вий – самый большой ужас в его жизни, то глубоко заблуждался. Петр Первый оказывается самозванцем, настоящий сидит в Тауэре, где его должна освободить мисс Дадли – любимая женщина Грина.

Встретиться с ней картографу предстоит в китайской деревне, где еще не разбужен огромный дракон, чьи ресницы прорастают сквозь землю. Умельцы срезают их и варят целебный напиток. А коварная колдунья, которая управляет этим драконом, умеет носить чужие личины.

Любопытство заведет картографа в Китай, где его будут ждать Царь Драконов, смертоносные китайские мастера боевых искусств, прекрасные принцессы и Лун-Ван — мастер восточных единоборств.

Для фильма определен рейтинг «6+», а это значит, что его можно смотреть всей семьей

Кадр из фильма «Тайна печати дракона»
Кадр из фильма «Тайна печати дракона»

В фильме действительно красивая сочная, продуманная картинка – детям понравится, особенно на большом экране. Волшебные превращения, грандиозные драконы, веселые драки в стиле Джеки Чана.

Но в кино лучше идти подготовленным. Посмотрим, что в сети говорят о фильме те, кто его уже посмотрел.

Сеть, как всегда, не сошлась во мнениях

Кадр из фильма «Тайна печати дракона»
Кадр из фильма «Тайна печати дракона»

vanobratan: «Триста раз пожалел, что пошел без детей. Сидели бы как галчата с открытыми ртами».

Александр Варламов считает, что это кино – для большой и веселой компании: «Да и детей грех не порадовать. Посмотреть, повосторгаться и благополучно забыть».

Забелина: «Ну, что… Полный дом «кия-кия». Куда ни ткнись – везде китайцы. Последняя битва была на флейте и скалке. То ли дети у меня впечатлительные, то ли кино хорошее. Никак не разберу, некогда: прячу длинные предметы».

Часть зрителей осталась в недоумении

Кадр из фильма «Тайна печати дракона»
Кадр из фильма «Тайна печати дракона»

Линар Гимашев говорит, что у создателей был шанс сработать лучше: «…но то ли ресурсов не хватило, то ли уже время поджимало. Поэтому получилось что-то странное».

В своей рецензии критик Евгений Пекло тоже называет картину странной, но тут же делает замечание о драке Джеки Чана против Арнольда Шварценеггера, которое перечеркивает любые другие доводы «против»:

«Даже если бы весь остальной фильм был унылым трешем, я бы всё равно рекомендовал сходить на это в кино — где ещё вы увидите дерущихся друг против друга героев лучших боевиков нашего детства?!»

Несмотря на зрелищность, спецэффекты и узнаваемые лица, все равно нашлись недовольные тем, как и о чем снят фильм. Есть впечатление, что такие люди идут в кинотеатр, изначально настраивая себя на негатив.

Комедия – им не смешно. Драма – не тронула. Триллер – мало или, наоборот, много драк. Главный герой – невыразителен. Сценарий – ни о чем. Режиссер – бездарь. Актеры – набраны из массовки. Ах, Шварценеггер? Так вот, куда спустили весь бюджет!

Иван Афанасьев: «…ужимки Джонатана Грина порой выглядят попытками разыграть косплей придурковатого Джека Воробья».

Кадр из фильма «Тайна печати дракона»
Кадр из фильма «Тайна печати дракона»

Богдан обозвал картину «полной шляпой»: «Куда ушли 49 млн долларов, я так и не понял. Наверное, Арнольду и Джеки, которые в этом фильме снимаются ровно пять минут… Режиссеру отдельный респект, если он еще хоть что-то снимет, я буду очень удивлен».

А мы удивлены тем, что каждый раз находится кто-то, кого тревожит не качество сказки, повороты сюжета и не мастерство режиссера, а количество потраченных чьих-то денег.

В общем, берите детей, идите в кино. «Тайна печати дракона» на экранах с 19 сентября.

А вы когда в последний раз с детьми на сказку выбирались?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Арнольд ШварценеггерДжейсон ФлемингДжеки Чанфильм «Тайна печати дракона»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Зрители о фильме «Тайна печати дракона»: «Куда ушли 49 млн долларов?»
Интересно?
Поделись с друзьями: