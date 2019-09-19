Зрители о фильме «Тайна печати дракона»: «Куда ушли 49 млн долларов?»

Легендарные Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Рутгер Хауэр – не много ли звезд мировой величины для одного российского фильма? Как по нам —так в самый раз!

В нашем кинематографе все больше смелых проб. И все больше режиссеров, которые замахиваются на проекты международного масштаба. К таким проектам относится и новая работа режиссера Олега Степченко — продолжение его же успешного проекта «Вий», снятого в 2014 году.

Главную роль играет Джейсон Флеминг, известный по фильмам «Обитель проклятых», «Большие надежды» и другим. Он играет искусного в составлении карт англичанина Джонатана Грина, которого русский император Петр Первый отправил описать восточные границы российских земель.

Россия всегда была богата на сюрпризы, тем более для чужаков

Вот и англичанину придется хлебнуть их полной ложкой. И если он думал, что малороссийский Вий – самый большой ужас в его жизни, то глубоко заблуждался. Петр Первый оказывается самозванцем, настоящий сидит в Тауэре, где его должна освободить мисс Дадли – любимая женщина Грина.

Встретиться с ней картографу предстоит в китайской деревне, где еще не разбужен огромный дракон, чьи ресницы прорастают сквозь землю. Умельцы срезают их и варят целебный напиток. А коварная колдунья, которая управляет этим драконом, умеет носить чужие личины.

Любопытство заведет картографа в Китай, где его будут ждать Царь Драконов, смертоносные китайские мастера боевых искусств, прекрасные принцессы и Лун-Ван — мастер восточных единоборств.

Для фильма определен рейтинг «6+», а это значит, что его можно смотреть всей семьей

В фильме действительно красивая сочная, продуманная картинка – детям понравится, особенно на большом экране. Волшебные превращения, грандиозные драконы, веселые драки в стиле Джеки Чана.

Но в кино лучше идти подготовленным. Посмотрим, что в сети говорят о фильме те, кто его уже посмотрел.

Сеть, как всегда, не сошлась во мнениях

vanobratan: «Триста раз пожалел, что пошел без детей. Сидели бы как галчата с открытыми ртами».

Александр Варламов считает, что это кино – для большой и веселой компании: «Да и детей грех не порадовать. Посмотреть, повосторгаться и благополучно забыть».

Забелина: «Ну, что… Полный дом «кия-кия». Куда ни ткнись – везде китайцы. Последняя битва была на флейте и скалке. То ли дети у меня впечатлительные, то ли кино хорошее. Никак не разберу, некогда: прячу длинные предметы».

Часть зрителей осталась в недоумении

Линар Гимашев говорит, что у создателей был шанс сработать лучше: «…но то ли ресурсов не хватило, то ли уже время поджимало. Поэтому получилось что-то странное».

В своей рецензии критик Евгений Пекло тоже называет картину странной, но тут же делает замечание о драке Джеки Чана против Арнольда Шварценеггера, которое перечеркивает любые другие доводы «против»:

«Даже если бы весь остальной фильм был унылым трешем, я бы всё равно рекомендовал сходить на это в кино — где ещё вы увидите дерущихся друг против друга героев лучших боевиков нашего детства?!»

Несмотря на зрелищность, спецэффекты и узнаваемые лица, все равно нашлись недовольные тем, как и о чем снят фильм. Есть впечатление, что такие люди идут в кинотеатр, изначально настраивая себя на негатив.

Комедия – им не смешно. Драма – не тронула. Триллер – мало или, наоборот, много драк. Главный герой – невыразителен. Сценарий – ни о чем. Режиссер – бездарь. Актеры – набраны из массовки. Ах, Шварценеггер? Так вот, куда спустили весь бюджет!

Иван Афанасьев: «…ужимки Джонатана Грина порой выглядят попытками разыграть косплей придурковатого Джека Воробья».

Богдан обозвал картину «полной шляпой»: «Куда ушли 49 млн долларов, я так и не понял. Наверное, Арнольду и Джеки, которые в этом фильме снимаются ровно пять минут… Режиссеру отдельный респект, если он еще хоть что-то снимет, я буду очень удивлен».

А мы удивлены тем, что каждый раз находится кто-то, кого тревожит не качество сказки, повороты сюжета и не мастерство режиссера, а количество потраченных чьих-то денег.

В общем, берите детей, идите в кино. «Тайна печати дракона» на экранах с 19 сентября.

А вы когда в последний раз с детьми на сказку выбирались?