КИНО

Джеки Чан извинился перед россиянами за отмену визита в Москву

Всеми любимый актер и каскадер признался жителям России в любви и отметил, что ценит дружбу между народами.

Джеки Чан извинился перед россиянами за отмену визита в Москву
Фото: https://www.instagram.com/p/Bg_Z1y-HTBn/

Не сумевший попасть на премьеру фильма «Тайна печати дракона» Джеки Чан извинился перед жителями России на их родном языке. Обращение актера было опубликовано на сайте телеканала китайских новостей CGTN. Чан отметил, что должен был встретиться с поклонниками его творчества в Москве, но из-за «некоторых обстоятельств» прилететь не смог. «Извините, пожалуйста! Прошу прощения», — на ломаном русском сказал каскадер.

Джеки признался, что обратиться к россиянам его побудили многочисленные комментарии от людей, где они пишут, что очень любят фильмы китайца. Актер поблагодарил аудиторию за всеобъемлющую поддержку в течение многих лет. «Я вас люблю!» — не без труда выговорил Чан.

Он также отметил, что в этом году отмечается 70-летие со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Культурный деятель подчеркнул значимость этой даты и резюмировал, что дружба между странами будет продолжаться «веки вечные».

Напомним, в российском кинопрокате на прошлой неделе стартовал фильм «Тайна печати дракона» — совместная работа российских и китайских режиссеров. На премьере в кинотеатре «Октябрь» присутствовали многие российские звезды, которые положительно оценивали проделанную работу.

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«Тайна печати дракона»ВизитДжеки ЧанотменаПремьерафильм

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Джеки Чан извинился перед россиянами за отмену визита в Москву
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