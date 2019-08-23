Юрист: «Производитель фильма «Вий» использует Шварценеггера и Чана для давления»

Портал Teleprogramma.pro решил разобраться, удастся ли кредиторам, которые спонсировали создание картины по мотивам повести Гоголя, вернуть свои деньги.

Конкурсный управляющий Кирилл Бодров направил в Арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует взыскать деньги с китайской компании China Film Group и звезд Голливуда Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана в пользу корпорации «Русская Фильм Группа». Сумма долга немаленькая — 216,6 миллионов рублей. За что кинематографисты из Поднебесной задолжали российским коллегам и причем здесь звездные актеры? Портал Teleprogramma.pro разобрался в вопросе с арбитражным управляющим Дмитрием Красильниковым.

«Конкурсный управляющий обязан требовать возврата денег»

Если коротко, то ситуация выглядит так. Корпорация «Русская Фильм Группа» сняла картину «Вий» на деньги инвесторов — бизнесмена Руслана Устинова и его компаний. Премьера картины режиссера Олега Степченко состоялась 30 января 2014 года. В прокате фильм собрал 1,2 миллиард рублей, но долги перед кредиторами погашены не были. Когда представители Устинова пошли в суд, «Русская Фильм Группа» объявила себя банкротом.

«В первую очередь процедура банкротства вводится для удовлетворения требований кредитора (в данном случае бизнесмена Руслана Устинова и его компаний — Прим. Ред.) . Соответственно все возможные активы должника (Корпорации «Русская Фильм Группа» — Прим. Ред.) необходимо истребовать и направить на погашение требований кредиторов. Здесь мы видим дебиторскую задолженность, которая как раз является активом, поэтому конкурсный управляющий (Кирилл Бодров — Прим. Ред.) обязан требовать возврата денег. Это его обязанность, установленная законом. Здесь в его действиях нет ничего негативного, человек выполнят свою работу», — прокомментировал Дмитрий Красильников действия конкурсного управляющего.

«Это хайп!»

Однако есть небольшой нюанс — взыскать деньги кредитор хочет не со старого проекта — «Вий» (с премьеры фильма минуло почти пять лет и миллиард, полученный от проката, уже не найти — Прим. Ред.) — а с нового — «Тайна печати дракона», который по сюжету является продолжением «Вия».

Это русско-китайский проект, который реализует China Film Group (компания, с которой конкурсный управляющий хочет взыскать деньги — Прим. Ред.) и изначально в нем принимала участия обанкротившаяся корпорация «Русская Фильм Группа». Заодно к делу приплели актеров Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, которые в картине «Тайна печати дракона» сыграли небольшие роли. Вопрос: зачем?

«Зачем в качестве должников решили привлекать Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана? Есть два варианта. Первый — это хайп, чтобы привлечь внимание к делу. Второй — это рычаг давления на компанию China Film Group. В судах можно долго бодаться и проиграть, а этот маневр наверняка испортит отношения между компанией (China Film Group — Прим. Ред.) и известными актерами, потому что действие конкурсного управляющего создает для них негативный имидж. Возможно, расчет на то, что Шварценеггер и Чан не захотят, чтобы их имена фигурировали в судебных делах и надавят на китайскую компанию, которая в свою очередь погасит долги, избегая скандала.

Если этого не произойдет, то я не знаю, каким образом можно вообще что-то взыскать с актеров. Даже если по соглашению они имели права на получение процентов от прибыли, то эта прибыль является актерским гонораром и не может быть истребована в счет долга», — подытожил юрист.

Арбитражный управляющий Дмитрий Красильников

Вот такие страсти перед премьерой фильма «Тайна печати дракона»! Напомним, в Китае картину показывают в кинотеатрах с 16 августа 2019 года, а в российский прокат она выйдет 19 сентября.

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