На создателей фильма «Тайна печати дракона» было подано заявление в суд

Голливудские актеры Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан оказались втянуты в судебную тяжбу между российской и китайской кинокомпаниями. Обанкротившаяся корпорация «Русская Фильм Группа» в лице конкурсного управляющего Кирилла Бодрова подала заявление в Арбитражный суд Москвы на своих коллег China Film Group и двух мировых звезд первой величины.

Причиной стала картина «Вий», вышедшая на экраны еще в 2014 году. Отечественная и китайская компании снимали ее вместе на деньги инвестора, только последний не получил назад прибыли от проката фильма. Позже «Русская Фильм Группа» объявила себя банкротом, и сейчас средства (конкретно — 216,6 миллиона рублей) пытаются взыскать с China Film Group, которая сняла продолжение «Вия» — «Тайна печати дракона». Но почему-то в иске оказались замешаны и Шварценеггер с Чаном, сыгравшие небольшие роли в новой картине.

Как пояснил сайту Teleprogramma.pro арбитражный управляющий Дмитрий Красильников, российские киношники, возможно, тем самым хотят получить рычаг давления на своих китайских коллег. Вполне возможно, что голливудские звезды не захотят фигурировать в судебном процессе и «нажмут» на China Film Group, чтобы она поскорее решила этот спорный вопрос. С самих же актеров получить какие-либо деньги в данном случае не получится.

Напомним, «Тайна печати дракона» выйдет в России 19 сентября.

Правильный ли это ход, на ваш взгляд?