От вампира до летучей мыши: Роберт Паттинсон может стать новым Бэтменом

Новая лента по мотивам комиксов ожидается в 2021 году.

После феноменального успеха саги «Сумерки» исполнитель главной роли Роберт Паттинсон долго пытался добиться, чтобы его перестали ассоциировать исключительно с вампиром. И кажется, актера ожидает новая знаковая роль.

Как сообщает Variety со ссылкой на анонимный источник, Роберт Паттинсон в данный момент ведет переговоры с кинокомпанией Warner Bros о главной роли в новом фильме о Бэтмене.

Представители компании и режиссер Мэтт Ривз отказались от официальных комментариев, однако источник утверждает, что Паттинсона считают наиболее вероятным кандидатом. Он также отметил, что съемки могут начаться уже этим летом, а на большие экраны картина выйдет в 2021 году.

Издание отмечает, что в случае успешного окончания переговоров 32-летний Паттинсон станет самым молодым Бэтменом за всю историю экранизации графической новеллы.